随着森州大臣依斯迈拉欣向严端慕赫力兹否认辞职，挫败国阵被辞职”努力，森州国阵和国盟的州议员昨天昨晚召开紧急会议，议决将以党中央马首是瞻。

巫统署理主席兼森州国阵主席莫哈末哈山昨晚发文告说明，森美兰国阵与国盟共有25名州议员，其中22人昨晚齐聚位于芙蓉的森州巫统大厦，召开特别会议。

他进一步指出，除了依斯迈拉欣没有出席会议，另有两名州议员因为身处海外而缺席。

“不过，这两名身在海外的议员表态，全力支持今晚会议的任何决定。”

“与会州议员（包括国盟议员）达成共识，一致服从最高领导层的指示及党议决，以期尽快平息当前政局动荡，确保森美兰州稳定繁荣，造福百姓。”

大臣地位仍岌岌可危

国阵总秘书赞比里本周一（16日）晚上发文告，声称依斯迈辞职，而国阵将向严端慕赫力兹提呈新的森州大臣人选。

森州王宫翌日虽然说明间接收到一封所谓的“依斯迈辞职信”，但公开质疑其真伪。

依斯迈昨早入宫觐见严端慕赫力兹后，澄清自己既没有提呈辞函，也没有同意辞职。

森州王宫在较后的文告中，表明既然依斯迈拉欣未辞职，因此不存在挽留的情况，同时敦促依斯迈拉欣证明自己仍获得议会多数支持。

《星洲日报》报道，依斯迈拉欣昨天下午尝试紧急召集国阵及国盟州议员，签文证明他们对其支持，但最终只有两人现身，即遮兰巴当州议员莫哈末再迪（国阵巫统）和金马士州议员利祖安阿末（国盟宏愿党）。

这种情况似乎反映，依斯迈拉欣虽然挫败“被辞职”努力，但是若没有国阵和国盟的支持，其地位如今岌岌可危。



