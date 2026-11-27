中午12点36分更新

森州严端慕赫力兹御准任命六名行政议员，森美兰历经近四个月的政治危机后，终于得以重组州政府。

《新海峡时报》报道，宣誓就职仪式在神安池王宫举行，严端后端姑艾莎罗哈妮也出席观礼。

大臣依斯迈拉欣随后公布受委议员名单。

受委六人都是新脸孔，其中四人来自国阵，分别为巫统高岛州议员苏海米、新那灵州议员卡勇、遮兰巴当州议员再迪、马华勒巴州议员许金水。

另两人则是来自国盟，分别为宏愿党金马士州议员利祖安、伊党峇眼槟榔州议员阿都法达。

依斯迈祝贺上述受委议员，并感谢慕赫力兹御准这项任命。

今天的宣誓就任仪式也打破之前传闻；依斯迈拉欣并没有下台，仍坐稳大臣位子。

严端提醒勿重蹈覆辙

严端慕赫力兹在仪式上提醒州行政议员，应当汲取森州近期政局风波的教训。

御词指出，每名行政议员都必须时刻认清各自的职责与权限范围，切勿逾越既定权责。

“各方尤其是身为州行政议员的诸位，必须以近期发生的种种风波和课题为鉴。”

“你们必须时刻认清各自的职责与权限范围，切勿逾越既定权责。”

“专心致志处理所托付的职务，以全副心力与智慧履行职责。”

慕赫力兹强调，不愿见到同类事件重演，以免破坏森美兰州政府的和谐、稳定与顺畅运作。

“这项委任固然是一份荣誉，但同时也意味肩负州与人民托付的重大责任与使命。”

“务必以民为先，秉持廉正与专业精神履职，并确保每项决策都以州属利益和人民福祉为依归。”



