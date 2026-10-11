民政党全国主席刘华才说，2027年财政预算案在减轻中低收入群体（B40与M40）的税务和生活负担方面释放了积极信号，但在中小微型企业合规成本、财政长远稳健度以及政策执行力上，依然存在不少隐忧与结构性缺口。

他表示，创历史新高的4598亿令吉开支引发财政稳健度疑虑，政府需确保行政开支不会过度膨胀。高额的财案规模若未能配合足够强劲且可持续的非油气税收增长，恐将延缓国家实现债务与赤字长期可持续的目标。

财案中提到了诸多政策（如数码化转型补贴、医生转正、医院候诊优化等），过去经验证明，“拨款宣布”与“基层落实”之间往往存在巨大时间差。若官僚体系效率不彰，很多针对商家与弱势群体的扶持计划可能沦为“纸上谈兵”。

刘华才在文告中建议政府建立小微企业缓冲与过渡辅导机制，协助受最低薪金上调影响的企业实现自动化升级，而非单纯靠行政命令拉高用工成本。

“与此同时，政府必须要严格监控政府采购与财政赤字，国会应成立跨党派的“财案落地与监督委员会”，全程透明跟踪4598亿令吉拨款的流向与绩效，杜绝任何浪费与贪腐现象。”

“民政党期待政府能落实更加公平合理的多元分配机制，进一步以“绩效与需要”而非种族与宗教为导向，全面加大对国民型中学、独中及社会弱势群体的制度化拨款。”