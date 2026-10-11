经济学家指出，政府提呈的2027年财政预算案采取较稳健的路线，侧重目标式援助与渐进整顿财政；相比之下，同心党的替代预算案押注消费税（GST）和补贴改革，尽管这些措施亦伴随一定风险。

《当今大马》访问的分析人士认同，同心党领袖拉菲兹于10月7日呈献的替代财案，着手解决政府未触及的结构性弱点。

不过，他们对于政府采取的审慎路线应获得多大肯定，则意见不一。

布特拉商学院副教授阿末拉兹曼（Ahmed Razman Abdul Latiff，下图）指出，政府在总额4598亿令吉的财案中，渐进整顿财政有助于在短期内为家庭提供更大的确定性与保障，而目标式援助、税务减免及薪资提高等措施，也为民众提供支持。

但他提醒，首相安华于10月9日提呈的财案所体现的审慎取向，可能延误必要改革，包括扩大国家收入来源，以及减轻长期财政压力。

相比之下，他说，同心党版的替代财案主张推行更根本的改革，包括引入消费税、重组燃油补贴制度，以及加强财政纪律。

这名经济分析人士认为，同心党的方案为解决结构性弱点提供了“有用的替代选择”，但他也警告，若恢复消费税并取消补贴，却没有为弱势群体提供充分补偿，可能加剧民众对生活成本上涨的担忧。

两份财案各有什么不同？

同心党建议，以税率5%的消费税取代现有的销售与服务税（SST），并维持10年。

该党的替代财案也建议废除Budi95燃油补贴、慈悯援助金（STR）和慈悯基本援助金（SARA），把省下的资金用于提供每月生活费津贴、燃油津贴、儿童津贴及社会养老金。

然而，布城采取了截然不同的方向。联邦政府提呈的2027年财案是迄今规模最大的一份财案，拨款超过800亿令吉用于补贴、援助及奖掖措施，高于2026年财案的490亿令吉。

在财政数据方面，安华在国会下议院提呈财案时表示，今年的财政赤字预计占国内生产总值（GDP）的3.6%，高于原定的3.5%目标；2027年将降至3.3%，并在2028年进一步降至3%。

政府预计，明年的债务将降至GDP的63.7%，而国家收入则将增至3808亿令吉。

另一方面，同心党预计，其整套方案可使2027年政府收入增至3920亿令吉，将财政赤字降至GDP的3%，即703亿令吉，并将债务比率降至63.6%。

根据同心党的规划，财政赤字将在2031年进一步降至1.8%。该党也预测，若落实这套方案，联邦政府财案有望在2035年迎来自1997年以来的首次盈余。

尽管两份财案设定的2027年主要财政目标相差不大，但两者的区别似乎在于各自打算如何实现这些目标。

“全新的施政方式”

威廉商业顾问公司创办人兼总监杰弗里威廉（Geoffrey Williams）更明确地支持同心党的财案，并形容该方案是一种“全新的方式”，通过健全的财政管理释放更多资金，以用于社会政策。

谈及同心党提出在2035年实现财政盈余的目标，他感叹，政府似乎只是在努力确保债务与财政赤字不超出既定目标。

他指出，只要GDP的增长速度快于债务增长速度，即使债务总额持续上升，债务占GDP的比率仍会下降，其实政府要达成这项目标并不困难。

杰弗里威廉（下图）指出，安华在财案演词中没提及GST。他认为，这是因为首相反对这项税制，加上早前有报道称政府可能调整SST。

他进一步指出，首相虽然提高了门槛并调降税率，却没有落实任何真正的改革。

“安华仍坚持发放STR和SARA，却没有进行真正的改革来协助中等收入群体。相比之下，同心党提出全民儿童援助、全民养老金，以及全民每月生活费援助，不分种族，也不偏向任何利益集群体，以提高人民收入。”

他补充说，同心党也建议将社会援助集中由一个部门统筹，并整合189个不同机构的相关工作，以突显施政重点。

他也指出，政府的财案仍沿用旧有机制，着重维持低廉的汽油和柴油价格；同心党则更倾向于终止“浪费性的补贴”，改为提供目标式援助，而非人为压低价格。

“同心党的改革具有普及性，令人耳目一新，既新颖，也与我们以往见过的任何方案都不同。”

“安华的财案偏向行政管理，继续向特定利益群体提供常规援助，却看不到惠及全民的整体愿景或改革。它与过去任何一年的预算案都非常相似。”

安华在提呈财案时则强调，财案不只是计算收入与分配资金，更是对政府的一项“考验”，检验政府是否值得人民信任，能否约束权力、维护法治，并以诚信管理公共资金。

目标式措施

不过，《马新社》引述的税务专家认为，政府没有推出新税项，体现了其采取目标式措施的方针。

德勤大马税务主管沈光玉（Sim Kwang Gek，译音）指出，政府的财案着重巩固国家经济基础，为马来西亚未来的经济增长做好准备，同时没有推出新的税务改革或税项。

谈及中等收入家庭，德勤大马全球雇主服务主管洪薇娜（Ang Weina，译音）分析，预算案旨在通过减税、扩大税务减免范围，以及提供与住房相关的奖励措施，增强这类家庭的财务韧性。

她也特别提到，财案着重协助“三明治世代”，通过提高相关税务减免，减轻他们同时照顾受抚养子女及年迈父母的负担。

大马特许税务协会主席钟艾伦（Alan Chung，译音）认为，针对微型、小型及中型企业（MSMEs）的节税措施，有助企业在近期全球地缘政治紧张局势推高通胀和能源价格之际，维持财务韧性。

他表示，延长相关税务减免期限，有助缓解企业进行资本投资所面对的现金流压力，同时鼓励国内投资活动，并继续扶持本地企业。

同样的，德勤大马主管合伙人余永平指出，政府在持续投资人工智能、数码化、教育、人才发展及战略基础设施之际，致力于将财政赤字降至GDP的3.3%，体现了政府兼顾财政可持续性与经济增长的承诺。



