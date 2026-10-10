随着跨境烟霾持续恶化，马来西亚多个地区深受影响，印尼公布了针对境内森林和土地火灾，展开大规模灭火与执法行动的详情。

印尼驻吉隆坡大使馆昨天发文告指出，印尼政府正调派数以万计的人员、飞机及直升机，同时追查多个省份火灾的涉事人士与企业。

文告发布之际，马来西亚的空气质量持续处于不健康水平，全国多个地区的空气污染指数（API）达到不健康水平。

烟霾恶化也导致数个州属的学校听课。

首相安华周四表示，他已亲自联系印尼总统普拉博沃，就他形容为“令人担忧”的烟霾情况进行沟通。

安华更透露，普拉博沃同意采取必要措施，而马来西亚也自荐向印尼提供援助。

此外，他指示外交部长莫哈末哈山，寻求召开紧急东盟环境部长会议。

在此背景下，印尼大使馆表示，该国政府就马来西亚政府和人民面对空气质量恶化，以及其对民众日常生活和健康造成的影响，深表关切和诚挚的关怀。

发现555个热点

截至10月6日，印尼当局通过该国的Sipongi卫星监测系统，侦测到555个高置信度热点。

其中，中加里曼丹占336个，南苏门答腊142个、西加里曼丹48个、南加里曼丹28个，占碑1个。

当局也确认193个活跃火点，涉及约748公顷土地，并将这些地区列为灭火行动的目标。

大使馆指出，地面及空中灭火行动已扑灭约560.6公顷的火势，相当于目标区域的约75%。

不过，根据《马新社》报道，印尼10月7日在全国录得1201个高置信度热点，显示在大使馆截至10月6日的数据统计之后，火灾依然相当活跃。

正处理247宗投报

印尼大使馆也强调，当局正对涉嫌引发森林及土地火灾的相关人士采取执法行动。

目前，该国警方正处理247宗涉及个人的投报，其中198人被列为嫌犯。

此外，警方另接获97宗涉及企业的投报。

与此同时，印尼环境部在8个省份鉴定57家企业，发现这些企业的特许经营地段内共有3万3514.01公顷土地遭焚毁。

其中，苏门答腊有16家企业，涉及3813.85公顷；加里曼丹则有41家企业，涉及2万9700.16公顷。

印尼森林部也已对26个法人实体实施行政制裁。

其中，5家企业的营业执照遭撤销，另有13家执照被暂停，另外8家则接获书面警告或被勒令进行复原工作。

当局也正对46个单位追究刑事责任，其中17宗案件处于初步调查阶段，27宗已进入正式调查阶段。

后者涉及5家公司及22名个人。

派数上万人员灭火

印尼表示，政府已在6个省份调派数以万计的人员，展开地面灭火行动。

各地部署人数分别是廖内1万4837人、西加里曼丹1万4458人、中加里曼丹1万3699人、南苏门答腊：1万2285人、南加里曼丹7927人、占碑5984人

印尼也部署了15架CASA飞机，在西加里曼丹、中加里曼丹及南苏门答腊执行天气调控及人工造雨作业。

另外，35架进行空中洒水灭火的直升机，正于南加里曼丹、南苏门答腊及占碑执行任务。

目前，中加里曼丹已进入紧急应对状态；廖内、南苏门答腊、占碑、南加里曼丹、西加里曼丹、西努沙登加拉及东加里曼丹则处于紧急戒备状态。

最新一轮的烟霾问题，已再度引发马来西亚要求制定相关法律的呼声，以便当局能够对与境外火灾有关的企业采取行动。

约40名公民社会代表周二游行至国会，呼吁政府加快制定《跨境烟霾法》。

他们表示，最新调查发现马来西亚与新加坡企业涉及印尼林火，因此要求透过立法赋予当局权力，调查并追究在海外造成环境破坏企业的法律责任。