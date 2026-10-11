策略分析与政策研究所（INSAP）认同，2027年财政预算案在中小企业最关注的三大课题上听取了业者的心声，即营运成本上涨、税上加税，以及薪金问题。然而，这三大课题都源自同一个核心问题：现金流。财案所提出的措施，不是力度太小，就是范围太窄，或是带来更多新问题，难以纾缓中小企业所面对的资金压力。

INSAP主席杨燕美说，“政府找对了问题，却没有找到病根。一项每年可能只省下几百令吉的减税、一项只限单一领域的退税，以及一项留不住员工的最低薪金豁免，都无法改变这个局面。”

核心问题在于现金流

马来西亚中小企业公会（SAMENTA）于2025年10月指出，每10家中小企业中，有7家的现金储备不足以维持六个月。该会今年7月更警告，若没有流动资金纾困，微型和小型企业可能在三至六个月内陷入严重的营运困境。对这些企业而言，最迫切的问题是未来几个月能否支付供应商货款、租金和员工薪金。2027年财案应以此作为检验标准。

减税幅度太小难见成效

中小企业所得税率调低一个百分点，应课税收入10万令吉的企业每年只省下1000令吉，相等于每月约83令吉；应课税收入3万令吉的企业，每年更只省下300令吉。

更重要的是，减税只惠及有盈利的企业。盈利微薄或没有盈利的中小企业，往往也是现金储备最薄弱的一群，却完全无法受惠。

遗漏服务业

商品和服务在企业之间层层流转时，税上加税的问题不但推高了整个经济的成本，也占用了企业的资金。2027年财案的对策，是让制造商向本地商家购买机械、零件和设备时，可申请退还销售税。

这项措施范围过于狭窄，只惠及制造商，而且只限于部分采购项目。马来西亚最大的经济领域，即服务业，却没有获得类似援助。根据统计局数据，服务业占全国商业机构的87.2%，并占全国雇员薪酬的62.6%。服务业者仍须自掏腰包缴付营运投入的税款。

就连制造业者也认为，狭窄的退税措施并不足够。制造商联合会今年8月呼吁，为原料、机械、物流及商业服务等营运投入所缴付的销售与服务税（SST），设立有系统的进项税抵免机制，并警告无法回收的进项税将成为“永久的生产成本”。首相在前一天表示，政府愿意研究将这类消费税（GST）特点纳入SST框架。

税上加税是整个经济的问题，必须有全面的解决方案：设立一个开放给所有领域的进项税抵免机制，让企业可抵销营运投入所缴付的税款。

最低薪金：真正的风险是留不住员工

销售额低于5000万令吉的中小企业，获豁免于2000令吉的最低薪金新标准。可是，豁免并不能让中小企业置身于劳动市场之外。

必须支付新薪金标准的大企业，以及将生活工资基准提高至3400令吉的官联投资公司和官联公司，更有能力开出更高薪金，员工很可能流向这些雇主。中小企业若要留住员工，就得以本已不足的现金储备跟进加薪。半技术工人及大学毕业生2500令吉的最低薪金新标准，将进一步拉大这道差距。

最低薪金豁免也没有期限，5000万令吉的门槛更形成一道“悬崖”，可能令中小企业不敢扩大规模。

因此，INSAP促请昌明政府在财案辩论期间提出：

- 惠及盈利微薄或没有盈利的中小企业的现金流纾困措施，不只照顾有盈利者；

- 开放给包括服务业在内所有领域的机制，消除营运投入的税上加税；

- 协助中小企业争取人才的援助，例如为加薪、培训员工或推行自动化的中小企业提供额外税务扣除；以及

- 最低薪金豁免的明确期限与资格条件，未来任何调整都应至少提前12个月宣布。

中小企业聘用全国一半的劳动力。若中小企业的现金流问题得不到解决，最终受害的也将是打工一族。