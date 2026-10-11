马华副总会长刘亚强表示，2027年财政预算案为中小微型企业提供的减负措施值得肯定，但政府仍须确保政策稳定、加强长期人力规划，并为企业转型提供实质支持，才能巩固企业信心及经济韧性。

首相安华提呈的财政预算案，包含多项减轻小型企业成本压力的措施，包括所得税税率降低一个百分点、最低薪金豁免、加速资本津贴延长至2030年、提高资本津贴限额，以及对贷款和信贷协议征收低额印花税，刘亚强认为，这些措施方向正确。

“不过，为了确保长期经济增长，政府还须在就业质量、薪金政策及监管透明度方面，作出更明确的安排。”

也是也是马华经济与中小企业事务委员会主席的刘亚强表示，投资成效不应只视乎资本规模，更应视乎其为国人创造多少优质、高薪的就业机会。

他重申，获得政府投资奖掖的企业，包括服务业及数据中心业者，应每年汇报为本地人创造的就业机会及薪酬结构，让投资成果真正惠及国人。

在薪金政策方面，他促请政府清楚说明最低薪金豁免的期限及适用条件，同时采取措施协助雇员提高收入，让企业与员工都能提前规划。

“未来任何最低薪金调整，都应至少提前12个月公布，并以国家薪金咨询理事会的经济及就业影响评估作为依据。”

刘亚强也建议，主动投资自动化、数字化及员工培训的中小企业，应获得额外税务扣除，以鼓励企业提升生产力及加快转型。

他强调，政策频繁变动会增加企业成本，尤其自2025年6月以来，电子发票实施安排及豁免门槛多次调整，使提早投入资源配合规定的企业承担不必要的合规开销。

因此，他促请政府在调整涉及薪金、税务、雇员公积金、电子发票及其他合规成本的重大政策前，给予企业充分的提前通知。

他也要求政府交代外籍员工须缴纳2%雇员公积金规定的检讨结果，并重申马华此前促请政府撤回这项规定的立场。

为提高营商环境的透明度，他建议政府每年公布《企业法定成本及合规政策时间表》，让企业能够掌握政策方向，合理安排资金及人力。

“马华将继续为商界发声，并与政府保持建设性沟通，推动具备韧性、竞争力及活力的经济，让全民受惠。”