针对首相安华提呈的2027年财政预算案，八大华青对政府斥巨资推动人工智能转型及高价值技职教育的前瞻性施政方向给予正面评价，认为这体现了国家迈向数码经济的决心。

与此同时，作为青年声音的代表，八大华青也期许政府，在积极推动科技发展的同时，进一步深化体制改革，在教育公平、青年福祉及政策落实方面，展现更具包容性的施政理念与关怀。

八大华青希望向政府表达最核心的期许与立场：教育公平不能停留在口号，青年发展不能止于承诺，财政预算不能只有数字。我们要求的是公平的资源分配、看得见的发展机会，以及经得起人民检验的施政成果。

以科技连接未来：期待教育资源分配更公平透明

政府在本次预算案中投入大量拨款，推动人工智能、半导体及自主科技相关培训，顺应全球数码化的发展趋势。然而，若要成功培育具备国际竞争力、能够掌握未来科技的优秀人才，国家就必须建立更具包容性、公平性及多元性的教育环境。

我们在此呼吁，政府应进一步建立公平、透明的教育资源分配机制，让不同教育源流及背景的学校，都能获得合理且均衡的资源与政策支持。尤其应正视华文教育及多元源流学校在国家人才培育方面不可或缺的贡献。

在迈向高科技社会的过程中，若能通过更制度化的机制，照顾各源流学校在软硬体设施、师资及其他基础建设方面的需求，必能为我国的科技转型奠定更稳固的基础。

我们衷心期许政府，在积极发展前沿科技的同时，也能确保教育发展的成果公平惠及每一名学生，不让任何群体在国家转型的过程中掉队。

以务实政策赋能青年：期盼青年发展措施取得实质成果

为了让年轻一代能够更安心地在本土扎根，我们期许政府推出的青年发展政策，能够带来更具体且长远的实际成效。

政府不仅应重视青年作为国家未来主人的角色，更应针对青年最关切的就业质量、薪资水平、住房负担、创新创业及新科技人才培育等课题，提出更明确且具执行力的配套措施。

面对日益沉重的生活成本压力，我们建议政府进一步研究，为首次购屋的青年提供更多税务减免及融资便利，并通过更完善的微型贷款与创业扶持机制，减轻青年的经济负担，提升其生活质量与发展信心。

唯有让政策真正回应青年的现实需求，才能将“青年议程”从政策承诺转化为年轻人看得见、感受得到的发展机会与未来希望。

以诚意凝聚民心：确保政策承诺经得起全民检验

每年的财政预算案都会公布令人振奋的庞大拨款数字，然而，真正决定政策成效与施政温度的，往往是后续落实过程中的执行效率与细节。

因此，每一项惠民承诺的落实，都必须经得起时间与人民的检验。预算案的价值不仅体现在纸面上的拨款总额，更取决于资源分配是否公平合理，以及相关政策能否真正改善基层青年与广大民众的生活质量。

八大华青建议政府建立更开放、透明的政策追踪与交流平台，针对科技发展基金的使用效率、技职教育与就业市场的衔接，以及各源流学校教育拨款的实际发放情况，定期向社会公布进展，并与民间团体保持良性互动。

唯有坚持公开透明、加强问责及持续改善政策执行机制，才能进一步凝聚全民共识，确保国家资源能够精准惠及真正有需要的群体。

携手并进，共筑国家未来

国家的发展不仅需要宏观的经济蓝图，也需要在具体政策层面，充分照顾教育与青年发展的实际需求。

作为凝聚国内华裔青年力量的重要平台，八大华青愿意积极配合国家转型步伐，同时秉持理性、务实及建设性的态度，持续关注2027年财政预算案各项政策的后续落实情况，并适时提出意见与建议。

八大华青在此再次重申：教育公平不能停留在口号，青年发展不能止于承诺，财政预算不能只有数字！

我们衷心促请政府以具体行动落实政策蓝图，让年轻一代真正看见国家提供的公平发展机会，并切实感受到良好施政所带来的成果，共同建设一个更加公平、包容且充满希望的马来西亚。



