马华副总会长兼丹绒比艾国会议员黄日昇指出，2027年财政预算案把全国最低薪金从1700令吉提高至2000令吉，并从明年6月起实施，却同时让年营业额低于5000万令吉的微型及中小企业获得豁免，显示政府在最低薪金政策上仍然采取“头痛医头、脚痛医脚”的方式，只为解决眼前商界反弹，却没有充分交代这套双轨制度长期会带来什么后果。

黄日昇说，政府当然应该提高人民收入，也必须保障基层员工获得合理薪资，但政策不能为了安抚一边，就把问题推到另一边。

“前阵子商界担心最低薪金调高会增加企业成本，政府于是说，中小微企可以豁免。表面上解决了企业的压力，但新的问题马上出现：同样一份工作，只因为公司规模不同，员工的最低薪金就可能不同。”

黄日昇指出，中小微企业并非经济中的少数。根据统计局数据，2025年中小微企业提供约809万个就业岗位，占全国就业48.7%。

“接近一半就业人口在中小微企业。如果大型企业最低薪金2000令吉，而大量中小企业员工仍停留在较低水平，政府有没有评估员工会不会大量往大型企业流动？”

他说，一个在小型工厂、餐饮店、零售店或服务企业工作的员工，如果能够在大型公司从事类似工作却立即多拿数百令吉，自然会重新考虑去留。

“这不是员工的错，而是市场的自然反应。结果可能是大型企业更加容易招聘，中小企业却越来越难请人。政府原本说豁免是为了救中小企业，最后反而可能令他们面对更严重的人力短缺。”

黄日昇认为，这正是政府在宣布政策前必须进行完整劳动力市场影响评估的原因。

他说，更值得政府注意的是，马来西亚不少劳动密集行业本来就大量依赖外籍劳工。2025年数据显示，本地有超过213万名合法移工，其中制造业约62万人、建筑业约59万人、服务业约39万人，另有大量移工集中在种植及农业领域。

“所以政府不能简单想当然地认为，只要向较大的企业提高最低薪资，受惠的就一定全部是本地员工。”

他说，如果一些大型劳动密集型企业拥有较高比例移工，政府就必须认真研究新的工资结构最终有多少真正流向本地基层员工，以及是否进一步改变企业使用移工、自动化与招聘本地人的选择。

黄日昇说，另一个问题是所谓中小微企豁免到底会维持多久。

目前政府只说明，营业额低于5000万令吉的中小微企业可以获得豁免，以给予时间调整商业模式，却没有在预算案中清楚说明统一的结束日期。

如果豁免长期持续，则政府又必须解释，为什么在同一个国家、同一种职业，会长期存在两套最低工资标准。

“今天为了保护中小企业而创造一个例外，明天可能变成人才流失问题；为了提高工资解决一个问题，又可能制造就业结构的另一个问题。”

黄日昇指出，政府甚至进一步宣布，半技术员工及毕业生将以2500令吉作为工资改革的起点；官联投资机构和官联公司则把生活工资基准从3100令吉提高至3400令吉。

他说，方向看起来都是“提高工资”，但政府必须先回答一个根本问题：这些工资提升究竟是建立在生产力提高之上，还是单纯由政策把数字往上推？

“如果企业生产力、订单和利润没有同步提高，却同时面对工资、水电、租金、融资、原料、税务和合规成本增加，最终成本还是必须有人承担。”

黄日昇说，政府如果真正有远见，就应该提出一套让生产力、企业盈利及工资同步提高的长期路线，而不是每出现一个反弹，就临时增加一个豁免。

“工资政策不是哄员工，也不是哄企业。它关系到整个国家的就业结构。今天随手补一个洞，明天可能出现更大的裂缝。”