民政党妇女组署理主席王煦棱指出，内政部长赛夫丁早在2023年10月承诺，警用随身摄像机将在2025年第一季度全面部署，但至今仍未兑现，内政部必须尽快公布明确的落实时间表。

她说，政府早在2021年已拨出3000万令吉采购随身摄像机，去年虽有7000多台设备部署在全国157个警区总部及640间警局，但距离全体警员配备仍有差距，政府不能以局部落实取代全面交代。

她说，连执政联盟国会议员林立迎也在国会审议2027年财政预算案时提出质疑，显示这项承诺的进展已引起关注，内政部不能继续以“正在进行”作为交代。

她指出，随身摄像机是确保执法透明、防止滥权及保护警员免受不实指控的重要工具，内政部必须交代尚未配备的警员人数、剩余设备的采购与交付进度，以及延误的原因。

她强调，政府也必须制定严格的监管机制，对执勤时拒绝佩戴、故意关闭或篡改录像的人员采取纪律行动，并公开录像储存及调阅程序，确保执法证据不被滥用。

她说，团结政府既然承诺推动警队改革，就必须拿出实际行动，尽快公布全面部署期限及监管标准，否则内政部长应为改革一再延误负起政治责任。