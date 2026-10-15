民政党欢迎卫生部提出将合约制牙科官员及药剂官员转为正式公务员的建议。此前，政府已在2027年财案中宣布为医务官员提供9000个正式职位。民政党认为，有关措施应有规划地扩大至牙科及药剂领域，确保这两类专业人员在国家公共医疗长期人力资源规划中获得应有的重视。 合约制医护人员的服务地位长期存在不确定性，包括部分人员面对合约届满后未获续约的情况，不仅令人担忧公共医疗体系难以留住经验丰富的专业人才，也可能影响医疗服务的连续性。已经在公共医疗体系服务并贡献专业知识的人员，不应在等待政府决定期间，持续面对职业前景不明朗的处境。 然而，解决有关问题不能仅着重于提供正式职位。政府也必须根据患者人数、工作负担、医疗设施容量及现有职位空缺，全面评估公共医疗体系的实际人力需求，尤其应关注乡区及医疗服务覆盖不足的地区。有关人员的招聘与调配必须具备策略性，确保新增人力真正投入有需要的医疗设施，让人民直接受惠。 与此同时，鉴于2027年财政预算案中医疗领域拨款增加2.5%，而整体预算规模增加13.9%，政府必须确保每一项财政拨款都经过更审慎的规划与评估。牙科及药剂官员的转正计划必须获得可持续的财政支持，并制定明确的人力资源目标，确保新增职位符合实际医疗服务需求，同时能够在医疗服务容量、运作效率及公共医疗品质方面取得可衡量的改善。 为此，民政党促请政府采取以下三项措施：

（一）制定明确的转正计划及透明的遴选标准。政府应公布清晰的实施规划及资格审核机制，同时为符合条件、合约即将届满的官员建立过渡安排，避免经验丰富的专业人员在正式委任程序完成前流失，进一步影响公共医疗体系的人力稳定。

（二）根据实际需求合理分配牙科及药剂人力资源。卫生部应综合评估各医疗设施的工作负担、患者需求、候诊时间、人口需求及现有职位空缺，并优先将新增人力安排至真正需要支援的医疗设施，特别是乡区及医疗服务覆盖不足的地区，确保人力资源获得有效运用。

（三）制定全面的人才留任策略。政府应建立明确的职业发展路径，提供持续专业培训、专科进修机会，并合理管理医护人员的工作负担，以确保具备专业技能及丰富经验的人员能够长期留在公共医疗体系服务。

民政党强调，给予合约制牙科及药剂官员正式职位，不应仅被视为解决就业身份问题的措施，更应成为马来西亚公共医疗人力资源体系全面改革的一部分。有关政策的最终目标，不仅是保障医护人员的职业稳定性及留住经验丰富的专业人才，更重要的是确保人民能够持续享有优质、高效及公平的公共医疗服务。

本文作者为民政党发言人巴拉加兰（Prabagaran Vythilingam）。