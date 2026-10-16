NCT Alliance Berhad 全资子公司 NCT World Sdn. Bhd. (简称 NCT) 与雪兰莪资讯科技与数码经济机构 (Selangor Information Technology & Digital Economy Corporation, 简称 Sidec), 在第十届雪兰莪国际商业高峰会 (SPARK 2026) 上签署合作备忘录 （MoC）, 携手共建、共同发展 "雪兰莪机器人制造生态圈",助力雪兰莪成为区域最大的机器人及先进制造中心之一及先进制造中心之列。

根据合作内容, NCT 将担任工业基础设施合作伙伴, 并以 NCT高裕轩智慧管理式工业园 (NCT Smart Industrial Park, 简称 NSIP) 作为该计划的基地之一。NSIP 位于南雪兰莪综合发展区 (IDRISS), 是马来西亚首个管理式工业园。园区将为有意落户雪兰莪的机器人及自动化制造商提供厂房设施。

NSIP 一直以来是智能及高科技产业落户的热门选择, NCT 将继续积极推动并协助机器人及自动化制造商进驻园区。为此, 备忘录为通过该计划引介的制造商设计了多元灵活的厂房方案, 包括直接购买、先租后买, 以及租赁现成厂房设施。这些方案可让制造商, 尤其是大型企业, 缩短筹备时间、降低启动成本, 更快投入营运。

Sidec 将负责引荐本地及外国机器人制造商和投资者到 NCT 旗下的工业园区发展项目, 双方也将交流资讯、整合资源并分享行业见解, 以推动计划落实。合作也将汇聚机器人及自动化制造商、科技供应商、人才与投资者, 由 NSIP 担任机器人及自动化产品的组装、制造与展示基地。

该计划以 Sidec 现有的半导体生态圈为基础。这个生态圈以位于蒲种与赛城的马来西亚半导体集成电路设计园区一期及二期为核心, 并结合马来西亚先进半导体学院 (ASEM), 迄今已有 20 家企业加入, 并培训了 850 名工程师。按照规划,MRANTI Park 将成为生态圈的第三个基地, NSIP 则担任组装基地, 从而打通芯片设计、机器人研发到生产制造的完整产业链。

NCT Alliance Berhad 执行董事长兼集团董事总裁，拿督斯里叶银财表示:”机器人、 自动化及先进制造对马来西亚未来的竞争力日益重要, 产业格局也正在快速转变。通过与 Sidec 的合作, 我们希望为制造商提供完善的基础设施、灵活的方案和优质的营商环境, 让他们能够在雪兰莪落地生根、做大做强。NSIP 不只是提供工业空间, 更致力于打造一个生态圈, 让科技企业、制造商和投资者都能在此设立业务、展示实力, 并从雪兰莪高效拓展。"

此外,NCT 与 Sidec 计划在2027年1月联合举办"马中机器人日", 邀请 15 家机器人及自动化企业参加, 其中 10 家来自中国, 5 家来自马来西亚。活动旨在展示最新技术, 并推广雪兰莪 (包括 NSIP) 的投资与商业配对机会, 预计由雪兰莪州务大臣与中国驻马来西亚大使联合主持开幕。

活动结束后 ,双方打算在 NSIP 设立机器人展览中心, 作为长期平台, 让机器人及自动化企业展示产品、接触潜在客户, 并评估在雪兰莪设立据点的机会。Sidec 将协助机器人企业参与展览中心。

这项合作已初见成效,有租户陆续落户 NSIP。中国电动垂直起降飞行器(eVTOL)开发商 TCab Tech 的马来西亚分公司 TCab Tech (M) Sdn Bhd, 预计最迟在2026年11月把五座倾转旋翼飞行器 E20 运至 NSIP 展出。该飞行器于2026年10月9日与 Sidec 联合在 IOI City Mall 展开为期一个月的马来西亚首展。TCab Tech 目前正洽谈在园区设立营运基地, 本地工业自主移动机器人 (AMR) 及自动导引车 (AGV)制造商 DF Automation & Robotics Sdn Bhd 也在洽谈当中。两家企业的进驻, 将使 NSIP 同时成为先进空中交通与工业自动化的基地。

Sidec 首席执行官杨凯斌表示:” 这项合作是我们把雪兰莪打造成区域最大机器人及先进制造中心之一的重要一步。通过汇聚科技企业、投资者, 以及 NCT 这样的工业基础设施合作伙伴, 我们希望建立一个生态圈, 让包括但不限于机器人和自动化领域的企业, 都能在雪兰莪设立据点、生产制造、展示产品并扩大规模。NSIP 基础设施齐全、知名度高、地理位置优越, 还有现成厂房, 企业可以即刻进驻、马上开工, 非常适合担任这个角色。NSIP 成为生态圈的基地之一后, 我们相信将能吸引更多本地及国际企业, 以雪兰莪作为进军马来西亚市场的战略切入点, 同时创造更多技术合作、投资与产业发展的机会。"

该计划也契合 Sidec 的使命, 即引领雪兰莪的数码转型,加速科技企业成长, 推动企业数码化,并鼓励数码投资及新兴科技的发展。

对 NCT 而言, 这项合作进一步巩固了 NSIP 作为面向未来、以科技为导向的制造业平台的地位。通过推动机器人、自动化及先进制造业的发展, NCT 期望把 NSIP 打造成企业落户雪兰莪、拓展业务的战略基地。

除了工业基础设施, NCT 也以有限合伙人身份,战略性参与由 Sidec 共同创办、总值1亿令吉的 Ehsan 半导体基金。基金投资于半导体技术、生态圈推动者及半导体赋能产业, 包括但不限于机器人、 低空经济企业及自主系统制造商, 与马来西亚国家半导体战略一脉相承。 基金计划在未来五年内完成全部资金的投放。NCT 希望通过参与基金, 协助培育业内新一代企业, 并投资具备强劲增长潜力的公司, 同时让 NSIP 成为这些企业在雪兰莪扩大生产的基地。

新闻稿提供者: Trio Hauz Sdn. Bhd.

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