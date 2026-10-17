同心党宣布暂停共同领袖聂纳兹米一切党务，为期三个月。

主席阿末苏克里发表文告说明，冻结令自10月20日生效，至明年1月19日。

他表示，同心党严正看待此事，必须妥善处理涉及领袖与党员的课题，以捍卫党的诚信、信誉、公共信心。

“同心党认为，这项决定有其必要且合理，并未抹杀聂纳兹米自2026年5月本党重新出发以来，对党事业作出的贡献与投入。”

这项冻结令意味着聂纳兹米酱无缘为同心党在甲州选举站台。

媒体昨日报道，某政治人物在八打灵再也幽会，遭雪州伊斯兰宗教局逮捕；宗教局随后证实逮捕一对男女，以调查涉嫌幽会行为。

聂纳兹米 今日稍早前出面证实，自己就是宗教局日前逮捕的涉嫌幽会人士，惟否认存有不当行为。

“公正党无涉阴谋”

另一边厢，《MalaysiaGazette》报道，公正党副主席阿米鲁丁也出面辟谣，否认公正党使用下作手段，设局陷害政治对手的传言。

“比起设局编排幽会案，我们还有大把工作要做。”

“也许存在我不了解的其它因素。”

他强调，无论是公开或私下，公正党从未商议过要设局陷害政治对手。

身为雪兰莪州务大臣的阿米鲁丁指出，无论公开或私下，公正党从未讨论过设局陷害政治对手。

“这绝非事实。设局陷害政治对手，无论暗地里还是明着来，都从未在讨论范畴之内。”

“这不是我们的作风。”

“我们也不想将个人隐私扯入政治角力与讨论中。”

称接到举报依法调查

雪州伊斯兰理事会同样否认设局陷害，主席沙烈胡丁强调，当局完全是接获举报后，依法展开调查，绝无受到操纵针对特定人士的情况。

据《Astro Awani》报道，他说，无论涉案人士背景为何，每宗举报都会经过全面调查。

“说得宗教局似乎涉及操纵等等，这完全不是事实。”

“当有人举报，我们在法律上负有责任，必须展开全面调查。”