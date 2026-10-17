伊党主席哈迪阿旺表明，如若赢得下个月的甲州选举，国阵将继续领导甲州政府，而伊党则共同参与执政。

哈迪昨晚在登嘉楼出席2026年国际峰会后受访时表示，伊党将继续与国阵合作，就如之前在柔佛和森美兰州选时一样。

“我们将继续努力（推动合作），首先让大家知道，我们接受马六甲由国阵领导的事实，而我们将成为政府的一部分。”

针对媒体报道巫青团长艾科玛预计让出万里茂州议席给伊党上阵，哈迪说，此事尚未敲定。

但他说，伊党有一份将派出的候选人名单，并将在候选人提名日之前公布。

“多数讨论完成，就等提名日了。”

“我们有一份很长的候选人名单，必须获得伊党协商理事会批准，而谁将代表伊党上阵，将由伊党中委会决定。”

“（野新议席）尚未作出决定。”

艾科玛料让出万里茂予伊党

此前，艾科玛在面子书发文感谢选区选民，并写道：“接下来去哪儿？”

《星报》则引述马六甲伊党消息人士证实，该党州主席兼野新国会议员祖基菲力（Zulkifli Ismail）将竞选有关国会选区下的万里茂州议席。

艾科玛在2021年马六甲州闪电选举中赢得万里茂州议席，当时投票率偏低，他只获得58%的选票。

根据选举数据网站《electiondata.my》的投票数据分析，截至第15届全国大选，国阵在该选区的支持率已下滑至39%，国盟的支持率则达到30%。

随着巫统与伊党积极推动马来穆斯林团结议程，万里茂预计仍将是胜算较高的选区。