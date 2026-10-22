针对国会议员旺赛夫日前促请联邦政府考虑关闭全国养猪场，并主张马来西亚应完全依赖进口猪肉的荒谬言论，雪兰莪暨吉隆坡福建会馆（雪隆福建会馆）对此表示极度遗憾与强烈抗议。这项提议不仅缺乏经济常识，更严重威胁本地粮食主权与安全，同时破坏本地长久以来的经济产业链。

本会作为深切关注社会经济发展与民生福祉的华团，认为该国会议员以“环境污染”和“民众反对”为由，提出关闭所有养猪场的所谓“务实”建议，实则是无知且极不负责任的。任何农业或工业若面对环保挑战，最合理且具建设性的解决方式是协助产业升级与现代化，而非对其赶尽杀绝。

农业及粮食安全部早在今年3月已明确指出，在全国355家注册养猪场中，已有121家成功采用了现代化的封闭式与零排放系统。这充分证明本地养猪业者正积极配合政府政策，斥资进行转型与环保升级。政府的职责应当是提供技术援助、税务奖掖和低息贷款，协助其余业者完成现代化改造，而不是以一刀切的方式摧毁这个能够自给自足的本地行业。

据新闻报道，旺赛夫将马来西亚与新加坡相提并论，是不合理且不符合国情。新加坡因国土面积狭小、缺乏农业用地，而被迫依赖食品进口；马来西亚则幅员辽阔，具备充沛的农业发展潜能。若将主要肉类供应百分之百交由进口市场主导，一旦面临全球供应链中断、地缘政治紧张或货币波动导致粮食危机，本地粮食安全网将不堪一击。保留国内粮食生产力，维持国内蛋白质粮食拥有多元来源，减少资金外流，才是保障国家命脉的长远之计。

至于旺赛夫所谓“进口猪肉更安全、可能更便宜”的说法，更是毫无科学根据的无稽之谈。本地生产不仅能确保肉质的绝对新鲜度，更受到国内兽医局严格的检疫与卫生监管，品质更有保障。

此外，马来西亚是一个以多元种族、文化和宗教共存为傲的国家。非穆斯林群体作为猪肉的主要消费群，其饮食文化、生活需求与基本消费权益理应受到政府的尊重与保障。全面关闭养猪业，等同于无视非穆斯林社群的日常所需，甚至可能引发不必要的社会不安。我们促请政府在施政时，必须秉持“昌明大马”所强调的包容与全民公正原则，公平对待并照顾所有族群的需求，而非让一小部分政客借环保之名，行边缘化非穆斯林群体之实。

雪隆福建会馆强烈呼吁部分政客停止操弄民粹，切勿为了捞取廉价政治资本，而将养猪业作为代罪羔羊。本地养猪业长期以来为国家经济、就业机会以及满足本地市场需求作出了巨大贡献。本会全力支持农业及粮食安全部对该行业进行全面研究与升级规划，并促请联邦政府坚定立场，协助养猪业走向现代化与永续发展，切勿理会任何损害国家与人民利益的无理诉求。