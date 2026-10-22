叶芯嫙命案民事诉讼答辩人向高庭申请全程闭门审讯，但高庭加以驳回，强调把命案事实真相公诸于世才符合公共利益。

《马新社》报道，法官阿南本努杜莱（Anand Ponnudurai）驳回申请时说明，未成年答辩人的身份固然须要保护，但绝无理由全面禁止媒体报道。

阿南本努杜莱表示，在保护未成年人免受骚扰与精神困扰，与捍卫公开审判的原则，让公众得以监督法庭审讯之间，法庭须有所平衡。

“事实上，这宗民事诉讼的核心焦点在于，校方与相关单位对这起校园意外是否采取了有效措施，包括检讨机制与政策层面，而非仅针对未成年答辩人。”

“本案也将检视当局是否应负责关照学生，以确保校园环境安全，其中包括妥善处理心理健康课题。”

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可另外申请闭门聆讯

阿南本努杜莱强调，法庭固然恪守《2001年儿童法令》（第611法令）中限制报道任何可能暴露儿童身份细节的规定，但也同样重视司法公正与公众利益。

“过去有许多保护儿童的先例，法庭在下达保护令之余，依然允许媒体在遵循特定限制的前提下进庭报道。”

法官同时裁定，若后续证词可能泄漏该名儿童的身份，答辩人日后仍可向法庭申请，闭门聆讯特定证人或部分证词。

“必须保护儿童的同时，我不认为有任何全面禁报道的理由。公众有权知悉庭审过程与法庭判决，这对有益于社会。”

谋杀罪不成立后入禀民事诉讼

去年，雪兰莪万达镇发生校园命案，16岁女学生叶芯嫙在校内厕所遭15岁同校男生刺毙。

沙亚南高庭于9月14日下判，裁定15岁少年被告案发时精神失常，因而其谋杀罪名不成立。

尽管如此，承审法官阿德林谕令，将被告送往霹雳乌鲁近打幸福医院无限期羁押并接受治疗，交由雪兰莪苏丹发落。

总检察署于9月24日证实，针对高庭的裁决入禀上诉通知书。

10月1日，叶芯嫙的家属入禀民事诉讼，起诉多个政府机构及行凶少年的父母。

家属将多个政府机构列为答辩人，主张它们负有法律责任，理当采取充分措施应对校园内的心理健康问题。