针对教育部将在2027年新学年推行的新课程纲要，将华小一年级华文科每周最低课时从12节调整至10节，马华总秘书张盛闻对此表示严正关注，并促请教育部正视华社的合理担忧，以明确、统一的政策保障华小学生的华文学习时间。

张盛闻强调，马华支持教育改革，但绝不认同任何可能削弱华文教育基础、影响学生母语学习权益的安排。

教育改革必须以提升学生的整体素质为目标，而不是让母语教学面对更多不确定性。品格教育固然重要，但培养良好品格与扎实的华文能力并不矛盾，教育部有责任妥善规划课程，而不是让学校在有限的教学时间内自行承担协调压力。

小学阶段是学生建立识字、阅读、书写及表达能力的关键时期。若华文课时减少，而课程内容和教学要求没有相应调整，学生的学习基础可能受到影响，教师也将面对更大的教学压力。长远而言，这不仅是课时安排的问题，更关系到华小教育素质及华文教育的持续发展。

教育部虽然表示校长可以增加华文课时，并优先分配额外课时给华文，但允许学校增加课时，不等于正式保障全国华小的华文课时。我认为，不能把保障华文教学的责任完全交由校长自行协调。

因此，我提出三项明确诉求：

第一，正式保障华小每周12节华文课。教育部应以书面政策明确落实，确保全国华小不会因校际安排不同而出现华文教学时间的落差。

第二，确保课时调整不影响教学素质。教育部必须同步检视课程内容、教材及评估要求，确保学生的华文学习成果不因课时调整而受到影响，同时也不增加老师的负担。

第三，与华教团体充分沟通，并建立检讨机制。教育部应在落实新课纲前听取华小校长组织及华文教育团体的意见，并在推行后根据实际教学情况作出检讨。

作为曾任教育部副部长，我理解教育政策必须兼顾整体教育发展与不同源流学校的需求。但正因为教育政策影响深远，涉及母语教学的调整更必须审慎处理，充分沟通，并以明确政策回应社会关切。

马华不会反对合理的教育改革，但我们有责任为华小、华文教育及下一代学生的学习权益发声。我促请教育部认真看待上述诉求，以具体行动消除疑虑，而不是让学校和家长继续面对不确定性。

华文教育是我国多元教育体系的重要组成部分。我们希望教育改革能够提升整体教育水平，同时确保华小学生拥有充足、稳定的华文学习时间。

马华将持续关注新课纲的落实，并与华文教育界保持沟通，坚定维护华小的合理权益。教育改革必须向前走，华文教育的保障也不能退后。