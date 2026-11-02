吉兰丹伊斯兰学者瓦吉尔力挺首相安华，称推翻公正的政府不符伊斯兰教义，该州伊青团提醒希盟，若诚心支持该倡议则不应在吉兰丹竞选。

丹州伊青团团长菲道斯（Mohd Firdaus Mohamed Nawi ）指出，，他们与联邦政府的支持者，尤其是希盟成员在欢迎瓦吉尔（Syeikh Wazir Che Awang Al-Makki）的言论方面立场一致。

他说，在这件事上，丹州伊青团与希盟支持者达成共识，认为宗教私塾（Sekolah Pondok）学者的声音应受到尊重，并在决定社会发展方向时占有一席之地。

不过，费道斯指出，支持不应仅停留在对瓦吉尔言论的鼓掌与赞扬，而是必须“以实际行动证明”。

针对此，他向安华建议，公正党和希盟不应派出任何候选人，与目前执政该州的伊党竞争。

若派人参选就是伪善



菲道斯认为，若安华和希盟确实认真看待瓦吉尔的劝告，现在正是通过实际政治行动表达尊重其言论的时候。



“给现有的州政府空间继续执政，别让希盟派出的候选人挑战它。”



“安华及整个希盟领导层是否真诚尊重宗教私塾学者的声音，就可以从这里看出来。”



瓦吉尔也是吉兰丹传统宗教私塾机构协会顾问。

据报道，他昨日表示，任何一方皆不应企图采取非法手段推翻政权，更不应对付安华政府，因为凡企图颠覆者，其行径皆如同哈瓦立吉派。

哈瓦立吉派（Khawarij）为早期伊斯兰宗派，当年因反抗正统统治者而见诸史册。

别宗教师把政治抹布



菲道斯表示，瓦吉尔的谈话传达了一个值得各方深思的重要讯息，尤其是在理解宗教师及宗教私塾在吉兰丹社会生活中的地位方面。

他进一步警告，各方不应只在宗教师及宗教私塾学者的劝告符合政治利益时，才将其当作政治筹码；一旦政治利益要求不同，就将这些劝告置之不理。”



“别把宗教私塾的宗教师当成政治上的抹布。洗澡时拿来使用，用完后就挂在厕所门后。”



“这并不是尊重宗教私塾的方式。”



“宗教私塾并非一个可以任由政治人物按照自身喜好利用的小型机构。它是传授知识、宣教及培育穆斯林社群的重要机构，长期以来受到王室与人民尊重，在吉兰丹社会的历史与传统中占有重要地位。”