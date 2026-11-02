砂拉越选举

砂拉越行动党放话，将在来临砂选上阵至少7席。

《The Edge》报道，主席张健仁昨日透露，确定将参选的7个选区，分别为浮罗岸、朋岭、巴都吉当、哥打圣淘沙、石角、石隆门、欧巴。

“我们正研究将峇都林当列为第8个潜在议席。”

“我们的焦点依然是将更多民意带入议会，为砂拉越人民加强制衡。”

他表示，行动党将在未来一至两周，公布诗巫、泗里街、民都鲁、美里各选区的出战安排

2021年砂选，行动党共参选26席，惟仅赢得2席，即浮罗岸、朋岭。

反观砂盟竞逐82席囊获其中76席，剩余4席则由砂团党斩获。

选委会将在11月6日召开会议，商议第13届砂选的日程。