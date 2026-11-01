马六甲州选

面对行动党秘书长陆兆福下战书要求辩论，马华总会长魏家祥直呼“莫名其妙”。

“这件事跟我有什么关系？”

“甲州马华宣传局主任骆慧茹问我，能否同竞逐怡力州议席的对手，即行动党的林朝雁辩论，好平息泊车系统课题的争议。我便叫她放手去办。”

魏家祥向《自由今日大马》表示，辩论是让选民看清双方候选人立场的绝佳讲台。

他补充，上述课题属于马六甲地方事务，而陆兆福如今插手挑战辩论，未免反常。

魏家祥也驳斥陆兆福的“以大欺小”， 企图趁林朝雁口齿不清占便宜的指控。

“要求两名候选人辩论，算哪门子霸凌？”

“况且，若非陆兆福提起，我根本不知道林朝雁说话有障碍。”

比较两人政绩不公允

魏家祥也喊冤说，他从未质疑陆兆福当交通部长的表现。

“随他高兴自封为马来西亚史上最伟大的交通部长，独自陶醉也罢。

“我不在乎这个。”

魏家祥也提到，两人任期内的时局不同，拿各自的部门政绩硬做比较，并不公允。

陆兆福初次出任交通部长是2018年至2020年；随着希盟领导的联邦政府倒台，他也失去部长职位。

魏家祥随后接任交长，直到2022年。第15届大选后团结政府成立，陆兆福在同年12月重掌交通部。

“我掌管交通部时正逢冠病疫情肆虐，限制行动令实施中，飞机全面停飞。”

“面对那种局面，拿我们的表现来对比，未免太不公平。”



