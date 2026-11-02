卫生部计划通过提供750个正职，解决沙巴和砂拉越长期面对的医生短缺问题。但两个医护团体质疑，这项措施是否足以满足当地需求，并促请重新检讨。

尽管他们欢迎这项措施，并认为这是迈向解决长期问题的一步，但仍质疑有关职位是否具备足够吸引力，说服医生前往东马服务。

他们主要关注的是卫生部提供的UD10职级，因为这是医生的入门级职级，而对于已经转往私人界执业或累积多年工作经验的医生而言，未必具有吸引力。

“合约医生大罢工”（Hartal Doktor Kontrak，HDK）发言人莫哈末雅辛表示，有意申请的医生不应错过这个机会，因为这将让他们合约到期后，再度享有重新投入公共服务的机会。

“然而，考虑到他们的资历和多年的工作经验，提供的UD10职级可能并不足够。”

“（卫生部）至少应该提供UD12或更高职级，并配合其他合理、公平的薪资调整及奖励。”

阿比医药基金会（Yayasan AbiMedik）主席沙里扎（Shahrizal Azwan Samsudin）医生也持相同看法。他指出，卫生部早在2016年就推行合约聘用制度，许多受该制度聘用的医生，因职业前景不明朗而离职。

他说，如今许多人可能已经接受专科培训，或累积了相当丰富的工作经验，因此再向他们提供入门级职级并不公平。

“或许应该为资历较深的医生提供其他薪资等级选择，毕竟10年是一段很长的时间。”

薪资待遇不切实际

根据卫生部周四发布的公告，该部正在展开特别招聘活动，以填补沙巴和砂拉越的正职医生空缺。

所有曾在2016年12月5日至2024年10月14日期间接受实习医生培训（housemanship）的合约医生均可申请，包括已经结束与卫生部合约的医生。

一名曾在卫生部服务但不愿具名的医生告诉《当今大马》，UD10职级的起薪为3840令吉。

“你不能期望一名已经以合约制服务10年的医生，重新回到卫生部后，拿到的薪水竟然和他刚开始担任医务官时一样。”

“作为参考，UD10职级的起薪是3840令吉，而私人领域的医生每月收入介于8000至1万令吉。”

“你认为他们当中有谁会愿意回到卫生部吗？”

《当今大马》已向卫生部寻求回应。

需提供更好的奖励

沙里扎促请卫生部推出更具吸引力的配套，以吸引医生前往沙巴和砂拉越服务。

他说，尽管部分医生可能有意重返卫生部，但肯自愿调派至婆罗洲两地的可能性不高，尤其是那些已经在吉隆坡或其他城市落地生根的医生。

他建议卫生部改善沙巴和砂拉越的医疗基础设施，提供更好的经济奖励，包括提高区域特别津贴。

沙里扎尔也指出，获提供正职的医生可能因为搬迁成本高昂，而不愿迁往沙巴和砂拉越。

“因此，沙巴和砂拉越必须有更好的配套。”

“单靠提供沙巴或砂拉越的永久职位，并不能解决问题。如果所提供的配套缺乏吸引力，最终仍无法带来正面影响。”

他也促请卫生部推出类似的招聘计划，聘请更多护士及医护辅助人员到沙巴和砂拉越服务。



