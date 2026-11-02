有别于6名土团党国会议员，国盟拒绝为了获取选区拨款，而跟政府谈判和签署信任与拨款协议（CSA）。

国盟总秘书达基尤丁指出，由土团党主席慕尤丁率领的这项行动绕过国盟和在野党阵营，因此那是相关国会议员的个人选择，不代表国盟的立场或决定。

他点出，签署协议者是来自几个未积极参与国盟事务的阵营，包括土团党、土团党前党员及睦达党（MUDA）。

“CSA是他们身为国会议员的个人选择。巧合的是，参与CSA的国会议员来自几个没积极参与国盟事务的阵营，包括土团党本身的阵营、过去跳槽离开土团党的前党员，以及睦达党。”

“因此，国盟未参与有关谈判与签署过程。我们没参与。”

他是昨日接受《马来西亚前锋报》访问时如此表示。

上周四，由慕尤丁领导的6名土团党国会议员与政府签署CSA，其中一项内容是要求布城落实两项主要改革，以换取他们的支持。

他们要求政府在本届执政任期结束前，确保限制首相任期，并拆分总检察长与检控官的职权。作为交换，他们将支持《2027年财政预算案》。

政府也同意向土团党国会议员提供选区发展拨款，数额与执政党国会议员所获得的拨款相同。

仍在审视土团党是否违纪

针对土团党在马六甲州选举中使用自家党徽一事，达基尤丁说，国盟党章允许成员党使用各自的党徽，但必须获得联盟批准。

不过，他指出，土团党至今未正式通知国盟使用自家党徽的决定，也没有获得国盟批准。

询及土团党是否会因此受到对付时，他说，国盟将审视此事，包括是否对该党采取纪律行动。

他说，他们将在完成审查后再作出决定。

“这件事我们会进行审视。正如我们之前所说，国盟将检视土团党涉及的纪律与行为操守案件，目前仍在处理过程中。”

法米：伊党有份开启模式

另一方面，首相署（法律及体制改革）部长阿莎丽娜昨天指出，若将CSA扩大至在野党，能够让国会全体218名国会议员都有机会发挥作用，进一步巩固马来西亚的议会民主制度。

她也欢迎副首相阿末扎希支持落实CSA，并促将这项合作扩大至其他在野党的建议。

她说，这种做法并非新鲜事，因为巫统作为前朝联邦政府一员时，也曾落实类似合作。

“政治立场不同，不应成为各方为了国家稳定及人民利益展开合作的阻碍。”

“更全面的跨党派合作，对于凝聚国会共识、推动体制改革至关重要，尤其是拆分总检察长与检控官的职权，以及将首相任期限制在10年的建议。”

与此同时，公正党宣传主任法米提醒伊党，首份CSA是在2021年签署，当时该党也是内阁成员。

他说，伊党如今质疑CSA是一种新的政治文化令人不解，因为这项做法正是在该党参与政府期间开始的。

“首份CSA是在2021年签署的，当时他（伊党）身在内阁。因此，这种政治文化是在他们加入内阁期间开始的。”

“那么，他现在说什么了？当初就是他们开创的。由他参与的内阁，正是开启这项政治文化的内阁。”

他是针对伊党署理主席端依布拉欣端早前声称，CSA不应成为马来西亚的新政治文化，如此回应。