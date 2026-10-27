民政党署理主席胡栋强指出 ，教育部既然承诺2027年新课纲下，华小一年级华文课仍可维持每周12节，就应该将有关保障写入正式通令，而不是一边将最低课时从12节降至10节，一边依靠与校长组织达成的共识来补足。

他指出，教育部副部长黄家和声称，教育部已与华小校长组织达成共识，优先将额外课时分配给华文科，以维持每周12节。然而，政策共识不等于正式规定，更不能取代具有约束力的执行机制。

他说，教育部不能一边降低华文课最低课时，一边要求家长相信12节一定能够维持。如果12节是明确目标，就应该白纸黑字列入正式通令，而不是让各校自行决定。

他强调，各校师资、课表及教学条件不同，若额外课时完全交由校长安排，恐怕导致全国华小执行标准不一，最终影响学生的华文学习权益。

他促请教育部明确制定全国统一的华文课时安排、额外课时分配原则及监督机制，并要求州教育局和县教育局负责协调，确保每所华小都能落实每周12节华文课。

他指出，小学一年级是学生建立识字、阅读及书写能力的重要阶段，教育部若认为每周10节已足以达到教学目标，就必须公开相关课程依据及评估标准，而不是单凭口头承诺安抚家长。

他强调，华文教育不能只靠共识保障，更不能将责任推给校长和教师。教育部必须把承诺写进正式通令，确保全国华小统一落实，让学生的母语学习权益获得真正保障。