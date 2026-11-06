美国参议院在刚落幕的中期选举迎来史上首位穆斯林议员阿卜杜勒埃尔萨耶德。首相安华认为，此事彰显摒弃种族偏见与宗教歧视之必要，足供各方借镜。

他指出，萨耶德（Abdul El-Sayed）在密歇根州胜选，足见政治参与可跨越种族与宗教分歧。

《马新社》报道，安华表示，这项进展既反映政坛益发包容多元，也证明民主理应为各阶层人士开拓机会，不任由种族情绪摆布。

“他们深谙民主，排斥种族主义。在美国击败总统川普所属共和党者，正是反抗种族主义的群众。”

“他们挺身抗衡种族主义与宗教压迫，传达了全新讯息。一旦种族主义抬头，受苦的正是穆斯林与其他少数群体。”

安华昨晚在吉里望州选区武吉南眉花园，出席马六甲“昌明大马愿景巡回”活动时，发表上述谈话。

民主党籍的萨耶德在中期选举拿下密歇根州联邦参议员席位，成为首位跻身参议院的穆斯林。

安华认为，这场胜仗证明，摒除种族偏见足以凝聚成推动政改的强劲力量。

但他强调，马来西亚是个繁荣的多元种族国家，自有立国特色，无须盲从美国的政治模式。



