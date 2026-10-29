马青署理总团长张佑铨质疑，行动党秘书长兼交通部长陆兆福在马六甲州选前夕，接连高调宣布政府拨款及移交援助金，有关安排是否涉及利用政府资源进行选举宣传，甚至存在变相买票的嫌疑，值得选举委员会及净选盟高度关注。

张佑铨指出，政府拨款协助学校改善设备，以及援助德士和校车司机，本身并无不妥。然而，相关拨款及援助活动为何偏偏集中在州选前夕，又接连选择在即将举行选举的马六甲高调进行？政府有必要作出清楚交代。

“日前陆兆福才在马六甲移交援助金给德士司机，如今又宣布通过昌明学校领养计划，拨出80万令吉予甲州8所学校，每校10万令吉。如此密集的选前拨款活动，究竟纯粹是正常的政府行政安排，还是另有政治考量？”

他强调，人民并不反对政府发放援助，学校及有需要的群体也理应获得政府拨款。但问题在于，政府是否利用这些援助及拨款，在选举前夕为特定政党制造宣传优势？

“政府的钱是人民的钱，不是任何政党的私人财产。部长有权履行职责、发放拨款，但绝不能利用手中的行政权力，把公共资源变成政党竞选的政治筹码。”

张佑铨指出，判断有关活动是否涉及滥权或变相买票，不能单凭政府强调拨款用途正当，就排除其中可能存在的选举利益冲突。有关当局必须审视拨款批准时间、受惠对象遴选标准、活动安排、宣传方式，以及是否涉及政党竞选元素等关键问题。

他因此促请选举委员会主动关注并调查有关争议，厘清相关活动是否涉及滥用政府资源、违反行政中立原则，或存在影响选举公平的行为。

同时，他也呼吁净选盟秉持一贯倡导的公平选举原则，对选前政府拨款、援助活动及政治宣传之间的界线作出明确表态，并加强监督，确保所有政党在公平的环境下参与选举。

“过去希盟不断强调改革、廉洁及公平选举，如今更应该以同样标准要求自己。不能在野时反对选前派糖果，执政后却对类似做法采取另一套标准。”

张佑铨最后强调，政府援助属于公共政策的一部分，人民依法获得应有援助，不应被视为接受任何政党的政治恩惠，更不应因此承担任何投票义务。

“人民的眼睛必须雪亮。政府的钱来自人民，人民接受应得的援助，理所当然。钱照拿，票照投，投票选择始终属于人民自己，绝不能让公共援助变成政治交换的条件！”

“选举委员会必须确保每一场选举都公平、公正、透明，不能让任何一方利用执政优势模糊政府行政与政党竞选之间的界线，更不能让选前拨款成为变相买票的工具。”