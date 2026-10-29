马六甲州选

土团党今晚公布马六甲州选候选人名单，总共上阵8席。

这8席是林鲁（Lendu）、牙力（Gadek）、吉里望（Kelebang）、爱极乐（Ayer Keroh）、双溪乌浪（Sungai Udang）、班台昆罗（Pantai Kundor）、望万（Bemban）和彭加兰峇都（Pengkalan Batu）。

其中4席将对垒希盟，即牙力、吉里望、爱极乐及彭加兰峇都。

《每日新闻》报道，土团党署理主席兼马六甲州土团党主席拉兹吉丁今晚在马六甲举办的活动上公布候选人名单。

其中，彭加兰峇都由土团党汉都亚再也署理主席诺希占（Datuk Norhizam Hassan Baktee）上阵。

诺希占以“YB Beliau”而广为人知，并在2018年全国大选代表行动党赢得彭加兰峇都，之后在2021年马六甲州选中以独立人士身份上阵。

此外，土团党马六甲选举主任莫哈末阿里（Mohamad Ali Mohamed）出战吉里望。他将对垒马华原任候选人林万锋及公正党候选人法扎娜。

马六甲州选提名日落在10月31日，投票日则落在11月14日。

此前，土团党宣布将采用党标志，独自上阵马六甲州选。

以下是土团党候选人名单：

N04 林鲁 – 纳兹里（Nazri Ramli）

N07 牙力 – 赞里（Zamri Abu Bakar）

N11 双溪乌浪 – 阿都拉（Abdullah Mahadi）

N12 班台昆罗 – 阿斯马（Asmah Samat）

N14 吉里望 – 莫哈末阿里（Mohamad Ali Mohamad）

N15 彭加兰峇都 – 诺希山（Norhizam Hassan Baktee）

N16 爱极乐 – 汉那因（Hamnaim Mohamad）

N24 望万 – 拉拜（Rabaie Ab Hamid）

