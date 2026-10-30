首相安华依布拉欣表示，部门之间出现看法或方针分歧，并不代表政府分裂。

安华在国会下议院以书面答复指出，这类分歧属于政策讨论与斟酌的一环，涵盖各部门的职责、权限与优先事项。

他说明，政府协调各部门运作，旨在确保政策一贯、避免职能重叠，并让决策符合人民利益与政府财政能力。

“政府要强调的是，各部门之间看法或方针不同，不必然反映政府内有嫌隙。”

“相反地，这是政策讨论和斟酌的一环，反映各部门各自的职责、权限与轻重缓急。”

安华是答复国盟拉律国会议员韩沙再努丁的质询时发表上述谈话。韩沙要求政府解释，何以财政部与乡村及区域发展部公开各持己见、立场冲突。

两部门早前因乡区道路工程拨款掀起争议。副首相阿末扎希掌管乡区部。

9月间，扎希公开抗议拨款延误下放。他指称，不少承包商完工并达标后仍领不到款项，部分甚至因周转不灵而被迫清盘倒闭。

然而，财政部秘书长佐汉（Johan Mahmood Merican）否认扣押乡区道路工程拨款。他坚称，所有批准的拨款均已下放完毕。

财政部反指，付款受阻主因在于当年的拨款所剩无几，更指责乡区部向来过度承诺，开销超出核准的年度预算。

财政部随后宣布追加3亿令吉，以协助清还拖欠承包商的款项。

风波持续延烧。财政部在10月20日披露，乡区部动用其他部门省下的发展拨款，取得额外5亿令吉，填补今年的超支费用。

财政部也通报，乡区部接获指示，自9月10日起暂缓发出新乡区道路工程的得标通知书，避免积欠账款进一步攀升。

内阁集体负责原则

安华也是财政部长。他进一步说明，政府的政策与决定须经适当斟酌与协调，涉及集体决定的事项则会提呈内阁讨论。

他说，这正符合内阁集体负责原则。

安华表示，政府持续依循各项数据与指标监督经济表现，以此评估政策成效，并在全球局势动荡之际巩固经济韧劲。

“政府会继续促进各部门合作，提高政策落实成效，并监督各项举措进展，确保决策能切实、长远见效，造福人民。”



