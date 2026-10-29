国会报道

随着政府与13名国会议员签署信任与供应协议，国会下议院今日以声浪方式表决，顺利通过2027年财案二读。

国会下议院议长佐哈里今日要求众议员就2027年财案表决，随后裁定赞成通过法案的生硬占多。

2027年财案如今晋入委员会阶段辩论，预计自下周起持续至11月26日，如若通过则将进入三读，随后提呈上议院通过，再上呈国家元首御准。

今日早些时候，政府与13名国会议员签署了信任与供应协议，其中包括巴莪国会议员慕尤丁所率领的6名议员、此前表态转向支持安华的6名前土团党议员，以及睦达麻坡国会议员赛沙迪。

根据协议，这13名国会议员将获得与政府后座议员同等数额的选区拨款。

作为回报，他们将投票支持2027年财案，并在本届国会任期结束前支持安华政权。

2001年，时任依斯迈沙比里政府亦曾与希盟签署过类似协议，承诺推动改革且在2022年7月31日以前不会解散国会，换取希盟支持2022年财案与信任动议。

首相安华兼财长安华是于10月9日提呈2027年财案，拟议明年拨款总额为598亿令吉，较去年财案增加了406亿令吉。

继续推动SST暂不考虑GST

今日早些时候，第二财长阿米尔韩沙证实，政府会继续推行销售税（SST），暂不考虑恢复消费税（GST）事宜。

《马新社》报道，他在作部门总结时表示，政府拟议继续完善销售税体系，降低税务重叠的影响并提升合规意愿。

他解释，销售税为施行更具累进性与针对性的征税方案保留了空间。

“政府可以选择对哪些商品与服务征税，同时豁免必需品。”

“尽管部份税负可能反映在物价上，但在厘定征税范围时，政府能充分考量民众的承受能力。”

阿米尔韩沙表示，销售税目前税收占国内生产总值3%，与2017年的消费税水平持平；以消费税取代销售税未必能带来额外收入，反倒可能将税负完全由企业转嫁至民众身上。

他说明，尽管政府承认消费税在征收效率、透明度及进项税抵扣机制上的优势，但在选择税制时必须考量民众的负担能力。

前经济部长拉菲兹此前曾主张重推消费税并设立5%的上限封顶，强调这项改革对巩固国家财政至关重要。