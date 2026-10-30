马六甲州选

马六甲州选明日开打，赵明福民主促进会高呼“马六甲州选，正义不缺席！”，敦促各方候选人支持该会的三大诉求，为赵明福讨回公道。

赵明福民主促进会今早发文告指出，继柔佛与森美兰州选后，该会继续在马六甲推动各政党候选人签署“还赵明福公道”承诺。

“赵明福案17年来，赵明福家属和赵明福民主促进会始终主张，作为政治迫害受难者和扣留所暴力受害者的赵明福，必须获得法律意义上的公道。”

“在这场全国关注的政治活动，我们强调：马六甲州选，正义不缺席！”

赵明福民主促进会呼吁参与马六甲州选的各党候选人，公开支持三项诉求：

（一）邀请国际刑事调查专家，以刑事法典的谋杀（302）或他杀（304）条文重查赵明福案件；

（二）落实国家原则中的维护法纪条文，依法对付在赵明福案件中违法的人士；

（三）尽速实行体制改革，全面改革反贪会使之尊重人权和去武器化，制订《反酷刑法》以杜绝酷刑和扣留所死亡案件。

向各政党发出签署表格

赵明福民主促进会指出，尽管部分诉求属于联邦管辖权限，但仍促请甲州选候选人作出承诺，一旦当选，便通过党内管道、州议会及公共平台，施压所属政党的国会议员与联邦政府落实相关诉求。

“我们已经把签署诉求表格发给各政党，要求候选人公开支持我们的三大诉求。”

“签署截止日期是11月6日。我们将通过媒体和社交媒体公布支持‘还赵明福公道’诉求的候选人名单，并呼吁马六甲选民支持公开承诺推动还赵明福公道、维护人权与法治的候选人。”



