国盟公布甲选5席候选人，民政党出战爱极乐
刊载: Oct 29, 2026 11:59 PM
国盟今晚公布马六甲州选5个议席候选人名单，即巴也隆布、爱极乐、武吉加迪、格西当和望万，其中民政党将出战爱极乐。
国盟主席阿末三苏里在马六甲公布候选人时表示，国盟今晚先宣布5席候选人，另一席择日才公布。
在5席中，伊党上阵2席，即巴也隆布及武吉加迪；宏愿党出战2席，即格西当及望万；民政党上阵一席，即爱极乐。
民政党派出全国副主席兼甲州民政党主席颜炳南上阵爱极乐，这也是后者第二度出战爱极乐。
国盟今晚公布马六甲州选5个议席候选人名单，即巴也隆布、爱极乐、武吉加迪、格西当和望万，其中民政党将出战爱极乐。
国盟主席阿末三苏里在马六甲公布候选人时表示，国盟今晚先宣布5席候选人，另一席择日才公布。
在5席中，伊党上阵2席，即巴也隆布及武吉加迪；宏愿党出战2席，即格西当及望万；民政党上阵一席，即爱极乐。
民政党派出全国副主席兼甲州民政党主席颜炳南上阵爱极乐，这也是后者第二度出战爱极乐。
望万则由原任候选人莫哈末雅兹（Mohd Yazil Yaakob）寻求守土，如今他代表宏愿党上阵。
根据国阵马六甲州选议席分配，国盟总共将出战6席，而国盟尚未公布候选人的议席是哥打拉沙马那。
阿末三苏里表示，国盟所推出的候选人来自不同背景，拥有各自的经验与专长，涵盖专业领域、企业界、行政管理以及社区领导等方面。
以下为国盟公布的5席候选人名单：
N13 巴也隆布：拉菲阿末（Rafie Ahmad，伊党）
N16 爱极乐：颜炳南（民政党）
N17 武吉加迪：礼祖安（Ridzuan Sarif，伊党）
N19 格西当：郭文强（宏愿党）
N24 望万：莫哈末雅兹（Mohd Yazil Yaakob，宏愿党）
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