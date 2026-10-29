国盟今晚公布马六甲州选5个议席候选人名单，即巴也隆布、爱极乐、武吉加迪、格西当和望万，其中民政党将出战爱极乐。

国盟主席阿末三苏里在马六甲公布候选人时表示，国盟今晚先宣布5席候选人，另一席择日才公布。

在5席中，伊党上阵2席，即巴也隆布及武吉加迪；宏愿党出战2席，即格西当及望万；民政党上阵一席，即爱极乐。

民政党派出全国副主席兼甲州民政党主席颜炳南上阵爱极乐，这也是后者第二度出战爱极乐。