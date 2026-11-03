针对教育部在2027年小学新课程纲要下，分阶段调降华小华文科每周最低课时的安排，砂

拉越华校董事联合会总会（砂董总）表示坚决反对，并发表以下立场：

华小母语教学权益不容在政策调整中遭到削弱

华小学生以华文学习和汲取知识的权益，再次面对教育政策调整所带来的冲击。华小是华文教育的重要根基，任何涉及削弱华文教学时间的政策，都必须经过充分论证、公开说明，并提供明确保障，绝不能在欠缺充分沟通的情况下仓促推行。

然而，身为华裔教育部副部长的黄家和，不但未能向华社清楚、完整交代新课纲的具体安排及其可能带来的影响，反而为有关政策辩护，令人遗憾，也难以令人信服。

华文课时逐年递减，绝非一般性的课程调整

根据副教育部长公开确认及媒体披露的课纲内容，2027 年新课纲将华文科每周最低课时调整为：第一阶段（一、二年级）10节、第二阶段（三、四年级）9节，以及第三阶段（五、六年级）7节。

这意味着华文正课时间随着年级升高而持续萎缩，到了五、六年级，每周更仅剩7节。这并非局部或技术性的课程微调，而是一项贯穿小学六年、逐级递减的课时安排，直接冲击华小母语教学的完整性与延续性。

削减华文课时，实质上侵蚀家长选择母语教育的权利

砂董总强调，家长有权为子女选择教育，包括选择以母语作为主要教学媒介语的教育环境。家长选择华小，正是基于对华文作为教学媒介语的信任与期待，而非仅仅为了让孩子修读一门华文科目。

教育部削减华小华文课时，实质上削弱了家长选择母语教育的权利及其应有的保障。倘若华小的母语教学时间无法获得稳定、制度化的维持，那么家长选择华小的初衷与权利，最终将沦为空谈。

砂董总促请教育部正视并尊重家长选择母语作为教学媒介语的权利，不得以统一课时安排或行政裁量为由，变相侵蚀华小的母语教育特征与办学定位。

校长的自主增课权，绝不能取代制度性的课时保障

针对黄家和副部长声称校长仍拥有“自主增加课时”的权限，并表示已有共识将多出的节数优先归还华文课，砂董总对此不能接受。

校长自主增课充其量只是选择性、个别化的行政安排，绝不等同于具有普遍约束力的制度保障。各校在师资配置、排课空间及放学时间等方面的条件各异，尤其是砂拉越众多乡区及小型华小，往往面对更严峻的师资与行政资源限制。若将华文课时的维持寄托于个别校长的意愿与协调，不仅无法确保全国华小获得一致、稳定的保障，更可能造成不同学校之间的课时落差与教育不公。

更重要的是，所谓的“自主增课权”并非制度性承诺，其落实程度可能随着校长人事更迭、学校行政安排或教育政策优先次序的改变而出现变数。

华文课时是华小课程制度必须明确保障的基本权益，不应成为有赖个别校长争取、协调或酌情安排的项目。 将华文教学的根本保障寄托于副教育部长的口头承诺或校长的行政裁量，不仅缺乏制度上的确定性，更是对华文教育长远发展极不负责任的做法。

每周12节华文课必须成为正式、明确及具有约束力的制度保障

砂董总立场明确，华小各年级华文正课每周至少应维持 12 节，并必须明文列入正式课程及上课时间表，成为全国华小统一遵循、具有约束力的制度安排。

每周12节华文课是保障华小母语教学质量、学生语言能力及华文教育延续性的基本底线，而非课时上限，更不应因课程改革而逐年削减。

砂董总严正促请教育部采取以下纠正行动：

全面检讨2027 年新课纲中有关华小华文科课时的安排，立即纠正逐年递减的规划；

恢复华小各年级华文正课每周不少于12节；

将每周至少12节华文课明确纳入正式课程及上课时间表，确保全国华小，包括砂拉越乡区及小型华小，都能获得稳定、平等且不受行政裁量影响的制度保障。

华社必须保持警惕，团结守护华小母语教育的根基

砂董总呼吁砂拉越各省县华小董事部、华社团体及家长，密切关注新课纲的后续落实细节，并在各自学校及社区层面坚定维护华文课时不可再退的立场。

华社必须保持高度警惕，不能因政治人物的口头承诺、政策辩解或所谓“自主增课”等说辞而有所松懈，更不能让华文课时在看似技术性的课程调整中被逐步蚕食。

华文课时每减少一节，看似只是数字上的调整，但长期累积下来，所动摇的将是华小母语教学的基础与华文教育的长远发展。唯有华社保持清醒、坚定立场及团结行动，才能真正守护华小母语教育的根基。

行动党不能继续沉默，必须在团结政府内部据理力争

砂董总严正要求团结政府内的最大政党，即民主行动党，不应再次对此事保持沉默，更不能仅以口头表态回应华社的关切，而必须在内阁积极据理力争，促使教育部推翻这项缺乏充分专业论证及合理保障的决定。

砂董总促请行动党向华社清楚交代其在政府内部所采取的具体行动、立场及争取成果，切实履行其对华社的政治责任，不能一方面获得华社支持，另一方面却在涉及华教核心权益的政策问题上缺乏应有的担当。

如果行动党继续沉默不作为，任由华文课时在政策调整中一再遭到削弱，必将进一步损害华社对其的信任与支持。华小母语教育一旦失去应有的制度保障，所面对的将不只是课时减少的问题，更是华文教育逐步被边缘化的严重危机。