在数码时代，社交媒体、游戏平台与通讯软件已成为孩子生活中的一部分，但随之而来的风险也日益复杂。面对网络性剥削、儿童性虐待内容（CSAM）的传播，以及科技滥用所带来的新挑战，我们该如何保护孩子？

《当今大马》与吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂（隆雪华堂）青年团将联合举办讲座，邀请不同领域的专业人士，与公众一同认识儿童所面对的网络风险，探讨个人、家庭、学校与社会可以如何携手守护孩子。

论坛详情

日期： 2026年11月28日（星期六）

时间： 上午10点至中午12点

地点： 隆雪华堂一楼诚毅厅

报名表：免费入场，名额有限

与谈人：

王妤娴｜马来西亚生命线协会副会长兼资深辅导员

许君仪｜传播学者

主持人：

白慧琪｜《当今大马》特约记者

本次论坛缘起于《当今大马》历时九个月的跨平台调查报道。调查深入追踪涉及儿童性虐待内容（Child Sexual Abuse Material，简称CSAM）的网络犯罪活动，揭示不法分子如何利用社交媒体与通讯平台传播及交易相关内容，并探讨科技发展为执法、平台问责与监管带来的挑战。

【阅读完整报道】

从新闻调查到公众教育，主办方希望借此论坛，让知识走出报道，让新闻走进生活，让资讯不只停留在屏幕上，而是真正成为公众理解风险、保护自己与身边人的力量。

保护孩子，不只是父母的责任，也不只是学校或执法单位的工作。我们每一个人，都可以成为孩子身边的防护网。

一场论坛，也许无法解答所有疑问，但我们希望从一次交流开始，与孩子、家长、教师及公众一起看见问题、理解风险，并寻找切实可行的应对方法。

期待与您线下交流。