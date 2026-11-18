大马兴都教组织批评，首相安华与法国总统马克龙等日前穿着鞋子参访吉隆坡斯里玛丽安曼兴都庙，并强调进入兴都庙前脱鞋是基本的宗教礼仪。

该组织主席加尼森（T Ganesan）提醒，根据兴都教传统，进入庙宇前脱鞋并非单纯的文化礼节，而是根植于洁净、谦卑、敬仰及尊重宗教场所神圣性的基本宗教实践。

“世界各地的兴都庙普遍奉行这项习俗，即使是在气候极度寒冷的国家，也通常（只）允许访客穿着袜子。”

安华日前陪同展开为期两天访问的马克龙参观斯里玛丽安曼兴都庙（Sri Maha Mariamman Temple）。两国代表团、政府高级官员及保安人员也随行而，首相署（联邦直辖区）部长杨巧双也有在场。

整个参访期间都穿鞋

虽然加尼森欢迎这次访问，并认为此举体现了马来西亚的多元宗教、文化遗产及相互包容精神，但他对传鞋入庙事件感到失望。

“然而，令人深感遗憾及失望的是，包括两位贵宾在内，几乎所有到访代表团成员在整个参访期间都穿着鞋子。”

“尽管代表团没有进入内殿，但必须明白，兴都庙的神圣性并不局限于内殿。主要入口塔门（Raja Gopuram）以外的区域，也属于神圣的庙宇范围。”

“举行迎宾仪式的地点，是传统上供神明进行庙内巡游（Ull Veethi Ula）的区域，旁边就是神圣的火祭坛（Homa Gundam）。”

庙管理层没提醒失责

加尼森也批评庙宇管理层，认为管理层身为宗教传统及习俗的守护者，显然没有充分向到访代表团说明这项基本的兴都教礼仪。

“如果外交、保安或其他实际考量导致代表团无法脱鞋，迎宾及致敬仪式原本可以安排在塔门外举行，既不会损害庙宇的神圣性，也不会影响访问的意义。”

“这起事件难免引发一个值得关注的问题：兴都教场所是否持续获得与其他宗教场所同等程度的尊重及宗教敏感度？”

他强调，不能选择性地相互尊重，而无论一个人的职位、地位、影响力或权力多大，任何人进入宗教场所时，都应遵守该场所的宗教习俗及既定礼仪。

“任何政治职务、外交身份或权力地位，都不应让一个人凌驾于宗教场所的基本宗教规范之上。”

“大马兴都教组织要强调，我们提出这项意见，并非要贬低此次访问的重要性，也不是质疑任何一名领袖的用意。我们纯粹关注维护宗教场所的神圣性，以及遵守既定的兴都教宗教习俗。”

冀日后确保遵守礼仪

因此，加尼森（上图）呼吁相关政府部门、外交礼宾官员、活动主办单位，尤其是各庙宇管理层，确保日后接待外国贵宾前，清楚传达相关宗教礼仪，并确保访客在参访期间遵守。

他希望庙宇管理层明白，接待贵宾与维护庙宇神圣性并非相互冲突的责任。

他强调，两者不仅可以兼顾，也应该同时受到维护，而不必牺牲其中一方。

“马来西亚的强大不仅在于宗教多元，更在于人民与领袖愿意尊重并维护各个社群独有的宗教习俗。这种尊重必须通过实际行动体现，而不只是停留在言辞上。”