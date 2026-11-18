联邦直辖区特赦局审议前首相纳吉居家服刑一事的会议记录已解密，根据会议记录，尽管政府代表在会上反对，国家元首苏丹依布拉欣最终仍同意让纳吉居家服刑。

《当今大马》最先从一名熟悉内情的消息人士手中取得这份会议记录。据悉，由于大马律师公会入禀法庭挑战居家服刑令，这些文件已为法庭审理之用而解密。

不过，《当今大马》今早检查时，文件似乎尚未呈交法庭。

《当今大马》已联系总检察长杜苏基、首相署（联邦直辖区事务）部长杨巧双、首相办公室、律师公会及其代表律师，以及纳吉的代表律师，以寻求回应。

检长杨巧双同时反对

根据文件，杜苏基在会议上指出，居家服刑缺乏法律依据。

他也说，一旦批准居家服刑将给政府带来重大影响，涉及政局稳定、经济、投资和国家的国际形象。

他强调，纳吉必须服完整个监禁刑期。

这份会议记录以“囚犯”（banduan）来称呼纳吉。

文件显示，杨巧双随后表示，她也持相近看法，并重申此前在此事上的立场。

其他特赦局成员也对纳吉居家服刑表达担忧。

把“妻子”改为“妻子们”

然而，国家元首最终仍决定批准，条件是纳吉须缴付5000万令吉。

特赦局接着审阅居家服刑的标准作业程序草案。元首决定作出两处修改。第一处是把“妻子”（isteri）改为复数形式“妻子们”（isteri-isteri）。这项规定涉及哪些人可以在纳吉居家服刑期间与他同住。

第二处是删除一项条款。这项原条款阐明，纳吉只要事先取得监狱局总监的书面批准，就可以主办或参加活动。

由于反对居家服刑令，杨巧双与杜苏基都没有就标准作业程序发表意见。

另一方面，鉴于社交媒体在开会前流传一份虚假的特赦令文件，杨巧双建议由她以外的人签署特赦局当天的决定，例如政府首席秘书。

她再次提到，这项决定将对政府带来重大的政治影响。

不过，元首指出，政府首席秘书并非特赦局成员，并指示杨巧双履行职责，签署有条件特赦令。

以下是会议记录全文。



