中午1点13分更新

森美兰州10名前行政议员之前在10月5日入禀芙蓉高庭，寻求挑战严端慕赫力兹撤销他们职位的宪报公告，但如今已撤回诉讼。

诉方律师哈法立占（Hafarizam Harun）在今日举行的线上聆讯中告知法官罗玛华（Roz Mawar Rozain），他们是基于当前的事态发展而决定撤诉。

他所指的是森州大臣依斯迈拉欣两天前提呈辞职信一事。

“法官，撤诉的理由是，事态发展已使这起诉讼失去原有意义。根据宪法规定，一旦州务大臣辞职，整个行政议会也将随之解散。”

“我想说的就是这些。”

他强调，其当事人认为，鉴于宪法条文的规定及依斯迈已辞职的立场，他们必须撤回诉讼。

同意付4.8万元堂费

哈法立占补充说，尽管慕赫力兹尚未就依斯迈辞职一事颁布御令，起诉方仍坚持撤诉的立场。

除了撤回原诉传票（originating summons），哈法立占也证实，起诉方将一并撤回另一项于10月14日在联邦法院提出的诉讼。

10名前行政议员此前曾向联邦法院提出申请，要求法庭根据他们提呈的原诉申请，裁定涉及森美兰州宪法条文的相关宪法问题。

随着撤诉，哈法立占补充说，他们同意分别支付2万令吉堂费给第一和第二答辩人，以及8000令吉给森州司法与酋长理事会（DKU）。

在今天的聆讯中，律师塞勒斯（Cyrus Das）、拉兹兰（Razlan Hadri Zulkifli）和迪鲁（Steven Thiru）分别代表第一、第二及第三答辩人，他们同意有关堂费安排，并接受起诉人撤诉。

根据《马新社》，罗玛华提醒，依斯迈拉欣在聆讯举行为止只是提呈辞职信，尚未正式辞职，因此仍有待慕赫力兹确认。

但哈法立占说，起诉人最初曾要求案件展延至周五，以让严端有时间就辞职一事颁布谕令，但在与当事人商议后，他们决定撤回诉讼。

不允许重新提出诉讼

针对此，罗玛华提到，法庭不会阻止任何诉讼当事人撤回法律程序，并补充说，这或许是更审慎的做法。

不过，她指出，自5个月前以紧急证书方式提呈原诉传票以来，法庭已为此案投入大量时间及资源，包括处理各种申请，以及为审理初步异议设定时间表。

她说，向法庭寻求介入的当事人，尤其是以紧急方式提出涉及州政府宪法问题的诉讼，也应承担合理使用司法资源的责任，因为这些资源是受托为公众服务。

较早前，哈法立占也告知法庭，这项撤讼决定则不允许起诉人日后重新提出诉讼，包括通过司法检讨途径。

森州行政议员此前发表联合声明，要求废黜慕赫力兹；依斯迈翌日为此背书。慕赫力兹随后撤销依斯迈以外所有行政议员的任命，此事于9月24日宪报，惟逼宫派对此提出异议。

这10名前州行政议员主张，慕赫力兹在撤销他们的委任时，未征询依斯迈拉欣的意见。

当时，有关诉讼附有10名前州行政议员各自宣誓的宣誓书，以及依斯迈另外提交的一份宣誓书作为支持。

撤回罢黜严端职务信件

无论如何，依斯迈和10名前行政议员近期刚在一封志期11月10日，发给统治者掌玺大臣赛丹尼尔（Syed Danial Syed Ahmad）的信件中阐明，撤回罢黜慕赫力兹严端职务的信件。此举，也被视为可能为持续7个月的王室危机打破僵局。

几天后，国阵总秘书赞比里更宣布，依斯迈已向慕赫力兹提呈辞职信。

然而，森州王宫之后强调，根据州宪法，大臣辞职须获得州最高统治者御准后才会正式生效。一名接近依斯迈的消息人士更告诉《当今大马》，州务大臣并未辞职，也没有向州王宫提呈任何辞职信。

慕赫力兹昨天下午接见了依斯迈拉欣，相信是与其辞职一事有关。