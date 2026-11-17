招牌中文字大于马来文，玛丝促隆雪华堂调整
隆雪华堂因地契更新费获调低而引发关注之际，马日丹那国会议员玛丝质疑，隆雪华堂招牌的中文字体比马来文字体更突出，要求隆雪华堂作出调整。
《每日新闻》报道，玛丝今日在国会下议院参与旅游部2027年财案委员会阶段辩论时说，一栋建筑物获得文化遗产认可，并不代表它可以豁免于联邦宪法第152条文及1963/67年国家语言法令的约束。
“鉴于这两天隆雪华堂的名字传遍全国，我希望相关方面能够采取适当行动。”
“既然文化遗产建筑被用作举办社区活动、艺术及文化活动的中心，那么将招牌更换为马来文，并遵守地方政府根据条例及法律所制定的规定，又有何不可？”
隆雪华堂因地契更新费获调低而引发关注之际，马日丹那国会议员玛丝质疑，隆雪华堂招牌的中文字体比马来文字体更突出，要求隆雪华堂作出调整。
《每日新闻》报道，玛丝今日在国会下议院参与旅游部2027年财案委员会阶段辩论时说，一栋建筑物获得文化遗产认可，并不代表它可以豁免于联邦宪法第152条文及1963/67年国家语言法令的约束。
“鉴于这两天隆雪华堂的名字传遍全国，我希望相关方面能够采取适当行动。”
“既然文化遗产建筑被用作举办社区活动、艺术及文化活动的中心，那么将招牌更换为马来文，并遵守地方政府根据条例及法律所制定的规定，又有何不可？”
昨日，艾科玛抗议吉隆坡市政厅延长隆雪华堂的地契更新费用优惠，却毫不留情地对付602个拖欠租金的公共住宅及人民组屋单位。
随后，首相署（联邦制辖区）部长杨巧双大力反击艾科玛等人所抛出的“只照顾自己族群”种种指控。
促政府制定明确指南
另外，玛丝促请政府制定明确的国家政策，确保国内所有文化遗产机构，不论种族、宗教及组织背景，都有平等机会享有土地溢价减免或豁免优惠。
她质疑，根据2005年国家遗产法令，一栋建筑物获得国家文化遗产认可，在多大程度上可以成为考虑给予上述优惠的依据。
“旅游部是否拥有指南或特定政策，以制定资格标准及评估机制？”
“是否设有相关优惠的发放条件，以确保所有文化遗产机构，不论种族、宗教及组织背景，都有机会获得公平的待遇？”
“获得文化遗产建筑认可，是否自动让一所机构有资格获得土地溢价减免的考量？”
“还是这取决于州政府当局的酌情权？旅游部是否拥有记录或数据库，列出曾获得政府援助、优惠或土地相关便利的文化遗产机构？”
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