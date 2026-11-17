隆雪华堂因地契更新费获调低而引发关注之际，马日丹那国会议员玛丝质疑，隆雪华堂招牌的中文字体比马来文字体更突出，要求隆雪华堂作出调整。

《每日新闻》报道，玛丝今日在国会下议院参与旅游部2027年财案委员会阶段辩论时说，一栋建筑物获得文化遗产认可，并不代表它可以豁免于联邦宪法第152条文及1963/67年国家语言法令的约束。

“鉴于这两天隆雪华堂的名字传遍全国，我希望相关方面能够采取适当行动。”

“既然文化遗产建筑被用作举办社区活动、艺术及文化活动的中心，那么将招牌更换为马来文，并遵守地方政府根据条例及法律所制定的规定，又有何不可？”