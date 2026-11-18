林连玉基金欢迎政府批准延长吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂（隆雪华堂）地契，租赁期限为99年，土地溢价定为象征式的1000令吉。隆雪华堂自2007年列为国家文化遗产建筑，不仅是一座历史建筑，更承载着吉隆坡的历史记忆、文化传承及国家社会发展的重要足迹。

林连玉基金肯定政府通过将土地用途从商业用途改为机构用途，为隆雪华堂提供优惠安排，支持这座历史建筑的延续与保育。这体现了政府可以通过适当的政策措施，让具有历史价值的文化机构得以持续运作，并继续服务各民族社会。

更重要的是，隆雪华堂的价值不应仅以土地或建筑的市场价值来衡量。自1923年创立以来，隆雪华堂长期参与社会建设，在文化传承、社会福利及公民社会发展方面扮演重要角色。它不仅是社会各界交流、讨论公共课题及表达民意的平台，也长期为不同的非政府组织及人道团体提供活动空间。

尤其值得肯定的是，隆雪华堂在能力许可及管理安排下，为许多经费有限、资源不足的非政府组织及人道团体提供免费或优惠场地，让这些组织能够继续举办公益活动、推动社会公益倡议、进行社区教育及开展人道援助工作。这份支持减轻了民间组织的经济负担，也让更多资源得以投入真正需要帮助的群体。

这些贡献说明，隆雪华堂不仅是一座文化遗产建筑，更是一个充满各族人文关怀的社会平台，长期承载着民间互助、志愿服务、社会团结与人道精神。这样的社会价值，是隆雪华堂对国家所作贡献的重要组成部分。

因此，林连玉基金欢迎政府通过制度优惠支持文化遗产保育，并期望此优惠原则能够公平延伸至其他具有重要文化遗产价值，以及长期在文化、教育、社会福利和人道工作方面对国家作出贡献的非营利机构。

最后，林连玉基金强调，文化遗产是国家共同的珍贵资产。政府此举不只是保护一座历史建筑，更是让一个长期服务社会、关怀弱势群体及促进各族民间交流的平台，能够继续为下一代发挥作用。