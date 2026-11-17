打造科技生态很难；将科技生态普遍化更难；利用科技生态串联企业和消费者、甚至拓展跨国服务用途更是难上加难。

TOGL科技公司偏偏迎难而上，利用多年时间打造RewardsLink一项串联亚洲7国的积分奖励机制生态，为消费者创造一个共享积分奖励的平台，也为逾千家中小型企业提供更高变现量的线上驻地。



TOGL科技公司于2017年成立，主要为企业量身定制各种线上平台和应用程式。疫情期间，首开先河推出的电商平台Yippi，在短时间内成了大马主流媒介，直播催生了不少线上商机、流量帮助不少企业渡过难关，算是让大马人首次直面感受到电商崛起的浪潮。



黄迪胜手握“金牛”，誓言TOGL科技公司会创造更好的科技服务与生态，造福更多中小型企业和用户。

TOGL科技公司业务发展部经理黄迪胜指出，Yippi平台所带来的成绩和数据，可算是为后期RewardsLink奠定了稳定基础及清晰方向，也让TOGL有机会与著名品牌华为合作，成为Huawei Cloud云端技术的核心份子。



引流实体经济 填补老牌SME线上缺口

截至目前，RewardsLink平台一共累积了超过2000家商家入驻，支持跨国消费和统一积分制度，积分与兑换机制全在弹指间。

“Rewardslink更像是一个生态环境，里面的交流是多面向的，商家可以共享平台流量和数据，消费者可以自选所需的服务，同时享有统一积分累积制度。”

他也透露，很多老品牌在经历疫情后，同时面临线下客户流失和实体转型的两难，而2024年推介的RewardsLink平台正好为他们补足了这份的缺口：在线上为他们留住老顾客、招揽新顾客，也间接将这些流量转换到实体店，促进线下交易。

“对商家来说，尤其中小型企业，他们不需要花钱去打造个别平台或应用程式，也无需担忧后续的平台维修预算。对消费者来说，可以透过不同消费累积统一积分，还能使用积分二次消费或享受折扣，这是一种双赢的局面。”



AI分析大数据 精准调整机制



人工智能（AI）的出现，对科技公司来说到底是砒霜还是蜜糖？

黄迪胜认为，人工智能如果应用得当，可以为科技公司大大提升效率和服务品质。

“AI其实对于大数据应用来说是很有效的‘工具’，善加利用的情况下，可以帮助我们在极短时间内分析出有用的数据，我们再利用这些数据做出精准的调整。”

“打个比方，我们可以利用特定的AI功能为我们交叉分析指定服务或消费领域的RewardsLink用户数据，如此一来，我们就可以更准确地去策划下一波促销活动，或者调整平台的机制，越做越好。”

除此之外，他也认为，AI客服的应用大大填补了人力漏洞，很大程度支援了跨国度以及跨时区的商业机会。



科技生态普及化 民生便利为重

科技公司背景加上善用人工智能的加持，黄迪胜说，RewardsLink得以扩展功能和服务，包括将奖励机制融入 RedPay 电子钱包 、缴交账单功能等等。

“更好的是，所有在RewardsLink以及RedPay电子钱包都可以累积消费积分，而这些积分还可以用来折扣账单，真正做到惠及大众。”

他说，科技平台或生态要普及化，就需要考虑到大众、民生和便利；恰恰是这三个重点，让RewardsLink变成消费者长久仰赖的平台，来自大马的用户甚至占了最大占比。

“未来我们除了计划连接更多电子钱包应用，也要让大家曾经耳熟能详的老牌子加入RewardsLink，给他们更多接触年轻消费者和线上商机的机会，将流量变现到实体经济，给这些商家扩展更多机会。”



百尺竿头 更进一步

值得一提的是，今年是TOGL科技公司第二次获颁金牛奖。从2017年到2026年的9年光景，TOGL科技公司在2020年以Yippi平台荣获金牛奖百大杰出企业奖项，如今更上一层楼，凭借RewardsLink的卓越成就再次获得金牛奖认证。

“这个奖项对我们来说不仅仅是一种肯定，更是多家企业伙伴给我们的信任，推动我们越做越好！”



“这个奖项不是一个终点，而是一个新的起点，我们会用更好的技术，创造更多更好的科技服务与生态，让更多中小型企业和用户双向受惠。”



该系列的《企业故事》是与金牛奖合作推出

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