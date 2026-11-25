反贪会据称传召首相署（联邦直辖区）部长杨巧双的一名助理，就隆雪华堂地价争议录供。

《星洲日报》引述数名匿名消息人士报道，该名助理接获通知，将于明天录供。

此外，《当今大马》获悉，3名反贪会官员今日较早时曾到访杨巧双的办公室。

《当今大马》联系反贪会及杨巧双寻求回应，但截至截稿时，尚未收到答复。

隆雪华堂地价引发争议

政府此前延长隆雪华堂地契99年，土地溢价也从467万令吉降至1000令吉。

随后，巫青团长艾科玛就率先炒作隆雪华堂地契更新费用获削减一事，抗议吉隆坡市政厅延长隆雪华堂的地契更新费用优惠，却毫不留情地对付602个拖欠租金的公共住宅及人民组屋单位。

联邦直辖区部长杨巧双随后解释，调降地价是考虑到土地用途已从商业转为机构，往后不得开发商业项目。

杨巧双也说，首相肯定会堂深厚的历史底蕴与文化价值，也要求她跟进会堂面对的土地租赁问题，并在处理过程中考量建筑的历史与文化价值。

她指，政府批准有关申请，以让这座历史建筑的保育与未来发展获得更稳定的土地保障。

杨巧双也反击批评者，指摘对方之所以紧咬隆雪华堂地价争议，仅仅是因为此事涉及华团与行动党籍部长。



