国会报道

内政部长赛夫丁纳苏丁透露，空军运毒案牵扯更庞大的有组织犯罪，当中甚至涉及知名人物。

他表示，暗访与情报工作今年初才开展，惟初步调查显示这类勾当早在数年前便开始，背后是个庞大的不法集团。

他说明，涉案人员当中，有者已落网、被控、入狱，其余仍在潜逃。

“我保证，接下来的几天，我们会逮捕任何涉案人，不会将他放过，无论他担任什么职务、身居什么高位。”

“我保证，接下来几天我们要抓的任何人，都不会放过，无论对方担任什么职务、身居什么高位。

“这是我听取初步汇报后作出的保证；名单中潜藏的数个名字，或我们认为在社会上有一定地位的人，我们同样会采取行动。”

他补充，初步调查掌握的线索显示，有者能够接触军方人员与飞行行动，并与他们有往来。

“我们相信，这就是不法集团得以利用相关设施走私的开端。”

赛夫丁是在回应国盟比鲁兰国会议员罗纳建迪的质询。

首脑仍逍遥法外

梳邦空军基地此前起获藏在五个行李箱和一个箱子的毒品，警方随后扣留13人助查，包括7名空军人员。

毒品据悉原定运往沙巴。

赛夫丁说明，起获的冰毒估计重达96.64公斤，价值483万令吉。

他表示，不法集团首脑仍然逍遥法外，但警方已锁定嫌疑人身分，相信不久后就能将其逮捕归案。

“我们扩大调查以查明整个组织涉案情况，以及每名涉案者的角色。谁出资、谁策划、谁负责运货、谁充当跑腿，通通都要查清楚。”

此外，赛夫丁也揭露，执法单位持续追查情报后，在斗湖路线查获7宗走私违禁品交易，涉及1.8公吨毒品，总值9300万令吉。

至于纳闽路线，他说，自2024年8月至该活动被瓦解为止，共出现14次交易，涉及1.2公吨毒品，价值6300万令吉。