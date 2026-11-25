首相安华声称，一名官联公司经理设立70家小型子公司，借此每月额外领取7万令吉津贴，而政府觉察此事后，已终止这项做法。

安华指出，尽管官联公司及其董事会受到财务管控与稽查，惟旗下子公司却是排除在相关监管之外。

安华今晚登上国营电视台节目《国家对话》（Dialog Negara），回应多项经济与治理课题，涵盖官联公司问责、海外电商平台竞争、国人如何共享人工智能创造的财富。

安华强调，政府觉察此事，并已终止这项做法；该名经理据称向每家子公司收取约1000令吉。

“我要强调，数十年来习惯不受质疑者，如今面临挑战。”

“这是因为我们必须肩负起受委托的责任，我们必须有勇气采取行动。”

不过，安华并未点名涉案官联公司与经理，亦未说明此事何时发生、当局采取了何种应对措施。

或推措施应对海外电商竞争

除了官联公司问责事宜，安华也表明政府或将推出措施，保护本地商家以应对海外电商平台的竞争。

面对与会者的提问，安华回应道，低价进口商品涌入恐会冲击本地商家，政府正斟酌收紧监管。

他强调，这些措施旨在确保海外平台在保障本地商家与消费者的条件下运营，而非封杀海外商品。

当局考量的条件包括与本地公司合作、品管、防诈保障，以及遵守清真规定。

安华透露，内阁已商讨此事。

不过，他并未说明何时会开始调整监管措施。

共享AI经济果实？

政府也正在探讨如何让国人共享人工智能所带来的经济果实。

安华透露，他已指示通讯部与数码部研议可行措施。

安华这是在回应多元建构组织（Architects of Diversity）创办人黄杰生（音译，Jason Wee）的建议，即设立国家人工智能财富基金向国民派发股息，类似于美国参议员桑德斯（Bernie Sanders）的提案。

安华原则上赞同人工智能收益不应集中在少数公司或个人手中，并警告科技进步可能扩大贫富差距。

不过，他并未承诺成立这类基金，仅表示相关部门会先研议此事。

他也警告众人切勿害怕科技进步，否则只会让马来西亚落后。

他以谷歌拟议在马来西亚投资150亿美元（约609亿6000万令吉）所附条件为例，说明政府在顺应科技演进的同时，兼顾保障公民福祉。

条件涵盖加强水供基建、扩大洁净能源产能、提升80万名国人的基本人工智能素养。