商人阿斯兰批评吉兰丹水供公司，却因帖文涉嫌诽谤，如今面临对方的多项法律诉求，包括100万令吉赔偿。

阿斯兰（Asran Alias）愿意遵从吉兰丹水供公司的诉求，惟在社媒贴文表明无力缴付这100万令吉。

“盼各方指点，好让这件事尽快落幕，我只想专心做生意与顾好健康。”

“今日起，我承认吉兰丹水供公司是世上最好的水供公司，水质最洁净，投诉系统最先进。”

阿斯兰曾任丹州土青团长，他向《当今大马》证实，已接到吉兰丹水供公司的法律诉求。

吉兰丹水供公司是透过雪兰莪律师楼Tetuan Afifah, Wan & Aimi Shazwani发出律师函。

指阿斯兰不曾正式投诉

阿斯兰早前在面子书贴文，指称吉兰丹水供公司是“世上最差的公司”。

律师楼认定阿斯兰的帖文具诽谤与恶意成分，并提出四项理据。

律师楼也强调，吉兰丹水供公司翻查记录发现，阿斯兰不曾就旗下服务等提过任何正式投诉。

“我方当事人强调，阿斯兰发布的整篇言论毫无合理根据，尤其相关指控笼统，且蓄意塑造负面印象，过分煽动社会对当事人的厌恶。”

律师楼表示，吉兰丹水供公司因此要求他在面子书公开道歉，删除已发布的言论，并赔偿100万令吉，以弥补诽谤言论造成的损失，涵盖声誉、形象、公信力受损。