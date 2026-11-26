英伟达已通知制造伙伴，停止向马来西亚、新加坡、泰国、印尼运送搭载其芯片的服务器。

《The Edge》引述英媒报道，戴尔（Dell）、美超微（Supermicro）等将英伟达芯片组装成服务器的制造伙伴已告知上述四国买家，英伟达不允许他们的订单出货。

报道引述三名知情人士说法，指称英伟达与合作伙伴仍在理清美国新出口管制下的合规要求，目前尚不清楚这项停运措施是否仅为暂时措施。

英伟达、戴尔、美超微尚未回应此事。

英伟达执行长黄仁勋被爆与中国籍女子黄乐有染，随后宣布辞职，惟英伟达董事会11月23日已恢复黄仁勋的职务。

美国当局怀疑黄乐为中国间谍，通过名下的新加坡公司Megaspeed，和其大马子公司Speedmatrix，规避美国出口管制，把英伟达高阶AI芯片转运到中国。

美国上周推出新限制令要求，先进芯片出口至多个东南亚国家须申请出口准证。