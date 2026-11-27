行动党峇眼国会议员林冠英紧咬反贪会，列举过去七个地契延长费优惠的案例，继续批评它办案双重标准。

“为何反贪会没有调查另外7个曾获联邦直辖区部把土地租赁延长地价减至1000令吉的组织？”

林冠英在今天文告批评反贪会有选择地调查隆雪华堂延长99年土地租赁契约、地价从467万令吉减至1000令吉象征式收费一事，暴露了其双重标准。

他进一步指出，反贪会并未以同等力度与紧迫性，调查乡村及区域发展部超支21亿令吉的课题。

“另一项令人不安的疏漏是，为何反贪会没有调查另外7个曾获联邦直辖区部批准把延长土地租赁地价减至1000令吉的组织？”

隆雪华堂并享特殊待遇

林冠英指出，联邦直辖区部长杨巧双此前列出7个在吉隆坡同样获准以1000令吉象征式地价延长99年土地租赁契约的组织，即端姑拜润基金会（Yayasan Tuanku Bainun）、BAKTI协会（Pertubuhan BAKTI）、全国妇女组织理事会（NCWO）、大马儿童福利理事会（MKKM）、大马红新月会（PBSM）、雪隆陈氏书院宗亲会，以及大马羽总（BAM）。

“显而易见，隆雪华堂并未享有任何特殊待遇。”

林冠英表示，如此一来，公众只能判断，反贪会之所以选择性调查，首先是因为其中一个部门由行动党部长领导，另一个则由巫统部长领导。

“其次，上述7个组织的申请是由巫统部长掌管的联邦直辖区部批准，而隆雪华堂的同类申请则由行动党部长批准。这给人一种印象，仿佛巫统永远不会犯错，而‘一切都是行动党的错’（semua salah DAP）。”

调查双标动机何在？

林冠英也呼应杨巧双政治秘书叶依雯昨天接受反贪会盘问后所说的话，即“只要没做错事，就没什么好隐瞒，也没什么好害怕”。

“反贪会应当和3400万名大马人一样清楚，隆雪华堂是非营利组织，根本没有财力行贿，也无力缴付5000万令吉罚款。显然，隆雪华堂与杨巧双之间不存在任何资金流向。”

“这引发另一个令人不安的问题：在没有理由怀疑存在贪污的情况下，反贪会究竟依据什么展开调查？”

“反贪会调查杨巧双，却放过同样批准其他组织享有类似待遇的巫统部长，也不积极调查乡村及区域发展部大幅超支21亿令吉的课题，其动机何在？”



