中午12点22分更新

砂拉越选举 众多半岛政党弃战下，砂盟很可能会在明天提名程序后就拿下多数议席而执政。对此，选委会表示，他们正为这种可能作准备。

《马新社》报道，选委会主席南兰哈伦透露，他们正就上述情况或带来的法律问题，征询总检察署的意见。

“我们有必须遵守的条规。根据既有规定，所有选举程序都必须照常进行，之后才会作出宣布。”

砂拉越公民组织社会动力推进协会（Persatuan Pemangkin Daya Masyarakat，简称PPDM）昨日预测，砂盟可能会在多达44个议席不战而胜。

砂拉越议会共82席，单一政党或阵营只要赢得42席，即可取得简单多数优势。

而在此前，国阵、伊党、宏愿党、公正党、诚信党、土团党纷纷表明不会上阵本届砂选。

行动党则宣布将上阵12席；达雅党预计出战约26席，会在其中1席与行动党对垒；肯雅兰全民党料参选12席，其中11席与行动党或达雅党重叠；全民党可能竞选1至3席。

倘若上述布局敲定，则砂盟仅会在38至41个选区迎来对手挑战。

若相关议席出现独立人士或本土小党参选，则局势可能有变。

否则，砂盟明日即可凭借简单多数议席不战而胜，直接宣布赢下本届砂选。

售出721份提名表

另外，南兰指出，截至昨日，选委会售出721份提名表格予有意参选的政党与个人，当中有40人已附上按柜金。

他提醒准候选人提早抵达提名中心，以便参选文件的审核能顺利进行，他也呼吁各方遵循当局的指示和条规，以期提名程序在和平有序的情况下完成。

提到内陆地区的票箱，他说，选委会将下周三开始送到相关选区，包括峇南县内的州选区，为12月12日的投票日做好准备。

南兰今早在古晋三马连选手村花园礼堂视察提名日筹备工作后，受媒体询问时这么说。



