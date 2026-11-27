巫统硝山区部主席纳兹里支持巫统与伊党继续政治合作，但不涉及其他政党，如宏愿党，尤其是在第16届全国大选议席分配事宜上。

纳兹里近日接受《当今大马》访问时说，土团党在第15届全国大选赢得的议席，全数将由巫统出战，这包括目前转投宏愿党的原任国会议员选区；至于巫统与伊党之间的议席分配，则须另行协商。

“目前，土团党赢得的议席将由巫统竞选。不过，我们会与伊党协商。”

纳兹里指出，宏愿党无权索取这些议席，毕竟当时上阵第15届全国大选并胜出的是土团党，宏愿党并未参选。

“宏愿党如今接管的土团党议席，原本就是我们的（巫统）议席。”

“如果它要声称这些议席属于宏愿党，难道拥有基层基础的巫统和伊党，还得为宏愿党出力吗？”

在第15届全国大选中，土团党在国盟旗帜下赢得25个国会议席。

硝山不应让给宏愿党

纳兹里也是前硝山国会议员，他提到硝山议席。该议席在第15届全国大选中由土团党候选人阿扎哈里（Azahari Hasan）赢得，后者之后加入宏愿党。伊党当时则没有竞选该议席。

“硝山不能让宏愿党竞选。它不是土团党。因此，我才说，去找其他议席。”

纳兹里强调，他主张以巫伊两党合作为基础来谈判议席分配，并将“巫伊合作”与牵涉宏愿党的“国盟合作”区分开来。

他说，巫统主席表明过，巫统目前尚未与国盟合作。

“如今的国盟已经没有土团党了，虽然还有宏愿党，但它不是原任议员所属的政党。原本赢得议席的是土团党，所以那就是我们的议席，因为伊党当时没有竞选该议席。”

“我支持与伊党合作。这两个政党可以说是独立前便已存在的政党，获得乡区和甘榜马来人的支持。如果我们联合起来，我想，前进的道路会稍微容易一些。”

纳兹里形容，土团党源自巫统分裂，如今自身也陷入分裂、势力日渐萎缩，巫统更有理由收回该党上届赢走的议席。

他说，巫统不与诚信党合作，是因为诚信党由伊党分裂而出；宏愿党同样是巫统的分裂政党，处境如出一辙。

“对我们而言，宏愿党并不存在。我们计算第15届全国大选时，宏愿党根本不存在。”

“但最好伊党也不要理会宏愿党。它是巫统的分裂政党，就如同我们不理会诚信党，因为诚信党是伊党的分裂政党。”

纳兹里认为，巫统与伊党必须通过协商分配议席，并考量双方实力；不过他坦言，自己并不在参与谈判的最高领导层之列。

纳兹里曾连续四届担任硝山国会议员。硝山国席自1974年以来一直由巫统把持，直至上届大选才首度失守，目前由宏愿党的阿扎哈里出任国会议员。

此前，纳兹里澄清自己从未退出政坛，当初不在第15届大选寻求连任，纯粹是因为受委出任马来西亚驻美国大使。

他说，尽管他在第15届大选将硝山国席让予新人上阵，对方最终仍以约3000张多数票之差落败，将议席拱手让给国盟土团党。

纳兹里表明，若来届大选获党派上阵，仍有信心为国阵重夺硝山国席。



