根据王宫发出的媒体邀请函，森州新任行政议员将于明早9点起，在行宫宣誓就职。

然而，现任大臣依斯迈拉欣的去留仍不明朗，目前尚不清楚他是否获得多数议员支持，以继续担任州务大臣。

今日较早前，巫统主席阿末扎希等巫统最高领导层到行宫觐见森美兰严端慕赫力兹，并宣布把森州政府领导层危机的最终决定权交由王宫定夺。

《马新社》报道，这场历时一小时的会面，也有巫统署理主席莫哈末哈山、国阵总秘书赞比里、巫统总秘书阿斯拉夫、巫统宣传主任阿莎丽娜，以及依斯迈拉欣出席。

《每日新闻》今日较早前报道，依斯迈据称因未能提呈填补新任行政议员空缺职位的候选人名单，将提出辞职。

报道引述一名匿名消息人士指出，依斯迈在未能获得国阵及国盟24名州议员支持后，别无选择，只能考虑下台。

据称，这种局面也让他几乎没有时间提呈森美兰州2027年财案。

不过，《马来西亚前锋报》引述另一名匿名消息人士指出，依斯迈将继续担任州务大臣。

《当今大马》向一名接近该州政治局势发展的消息人士查证后，也获悉依斯迈的职位将维持不变。

迄今也未宣布举行新任州务大臣宣誓就职仪式，这显示依斯迈将继续留任。



