联邦法院主簿办公室（PKPMP）表示，一直保持警觉并与相关机构合作，以确保解决与电子保释金（e-Jamin）系统有关的问题。

PKPMP昨天发文告指出，根据相关指示，e-Jamin系统在获财政部批准豁免后继续运作。

“这是为了确保司法服务不受影响。”

《马新社》引述该办公室说，已注意到国会公共账目委员会报告中的结论与建议，其中包括建议PKPMP制定长期解决方案，管理保释金事务，以避免依赖私人承包商。

“PKPMP致力于确保服务提供不受影响，同时遵守现有的会计条例及联邦宪法，以建立符合司法机构目标的线上保释金管理系统，确保人民能够获得司法公正。”

用1.3亿投资赚百万利息

首相署（法律及体制改革）部长阿莎丽娜则表示，PKPMP必须正式解释公账会针对e-Jamin系统管理问题的报告及训诫。

公账会较早前指出，PKPMP旗下的e-Jamin系统是一项法庭保释金缴付服务，但自2020年起运作长达5年，却一直没有与联邦政府签署正式合约。

公账会主席玛丝指出，该系统是在没有委任书、接受委任书、意向书或与政府签署正式合约的情况下运作。

此外，她说，截至2024年12月31日，账户内的保释金余额为1亿9371万令吉，经查发现，Dapat Vista公司以公司名义将其中1亿3080万令吉进行投资，每年赚取400万至500万令吉利息。