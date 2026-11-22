下午5点半更新

森美兰政坛依然暗潮汹涌，除了传闻中的森州行政议员宣誓典礼未实现，森美兰州务大臣依斯迈拉欣也传出进院接受治疗的消息。

《阳光日报》报道，大臣新闻秘书莫哈末法沙慕斯达法（Mohd Fasha Musthafa）今天发文告证实此事。

他指出，依斯迈目前康复进展良好。

“我向相关方面核实了依斯迈拉欣的情况。他目前仍在医院留医，感恩病情日渐好转。”

“感谢大家关心，让我们一起祈愿他早日康复、身体健康。”

不过，依斯迈拉欣入院的原因及确切时间仍不明。

此外，《马新社》报道，依斯迈拉欣的儿子纳因今日也通过WhatsApp，简短向马新社证实此事。

“是的，（依斯迈）身体不适。”

行政议员宣誓典礼告吹

媒体此前报道，森美兰州新届行政议员预计由原本的10人减至7人，而宣誓就职典礼安排在今天举行。但最终，典礼未能成事。

《阳光日报》引述消息人士报道，原定受委的新届行政议员人选中，数人临阵退出，导致典礼告吹。

“他们此前曾会面，当时便传出有人退出，因此今天的宣誓典礼没有如期举行。”



