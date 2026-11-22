国阵兼巫统主席阿末扎希说明，一旦森州严端慕赫力兹御准成立森州政府，国阵便会着手重组州行政架构。

扎希也是副首相。他表示，至于州务大臣依斯迈拉欣的去留，国阵全权交由王宫定夺。

“在我看来，人民福祉必须摆在首位。倘若牵涉森美兰州司法与酋长理事会（DKU）事务，国阵与巫统一律不应插手。”

“这些事务应交由相关方自行解决，但我们务必确保森州政府运作顺畅，尤其2027年财政预算案即将在州议会提呈，更不容有失。”

扎希是今日在吉隆坡为马华代表大会主持开幕后，向媒体如是指出。

求见严端以召开议会

扎希进一步说明，国阵与巫统将继续觐见严端，寻求御准召开州议会。

国阵总秘书赞比里于11月16日发文告，声称依斯迈拉欣辞职，而国阵将向严端慕赫力兹提呈新的森州大臣人选。

森州王宫翌日虽然说明间接收到一封所谓的“依斯迈辞职信”，但公开质疑其真伪。

依斯迈拉欣上周五（20日）入宫觐见严端慕赫力兹后，澄清自己既没有提呈辞函，也没有同意辞职。

森州王宫在较后的文告中，表明既然依斯迈拉欣未辞职，因此不存在挽留的情况，但同时敦促依斯迈拉欣证明自己仍获得议会多数支持。



